Governo e deputados debatem orçamento e controle da pandemia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, discutiram nesta terça-feira, dia 24, com os deputados estaduais, no Palácio Iguaçu, o Orçamento de 2021, a continuidade das políticas de enfrentamento da Covid-19 e projetos prioritários para a modernização do Estado. O encontro com a bancada aliada também serviu para perfilar as necessidades do Paraná diante das dificuldades impostas pela pandemia nas contas públicas.

“Passamos as eleições municipais, que envolvem atuação intensa dos deputados, e voltamos para a pauta estadual. Esse encontro serviu para o Governo do Estado fazer um balanço das ações de 2020, prestar contas, e também para planejar o Orçamento de 2021, as nossas prioridades diante das dificuldades que vamos enfrentar”, disse Ratinho Junior.

O governador apresentou um balanço parcial do Banco de Projetos, que ajudou a acelerar as licitações rodoviárias a partir dos recursos captados no financiamento de R$ 1,6 bilhão, como as terceiras faixas na PR-323 e na PR-280. Ele também saudou a parceria institucional com a Assembleia Legislativa para aprovar as mensagens destinadas ao combate à pandemia e o repasse financeiro para a estruturação de leitos nas quatro macrorregionais de Saúde.

“É um momento excepcional da história do Paraná e essa relação institucional com os deputados se tornou muito mais intensa porque precisamos agir com rapidez. Apesar da crise, não deixamos de honrar nossos compromissos, de garantir recursos para investimentos e de modernizar a gestão, projetando a prospecção de mais empregos”, afirmou Ratinho Junior. “Estamos assistindo um momento de retomada, com evolução nas contratações e nos números industriais e do comércio. Apesar de tudo, estamos bem otimistas com o Paraná”.

O governador disse que 2021 será um ano importante para o Estado por conta das audiências públicas e dos novos contratos de concessão do Anel de Integração; da concessão de quatro aeroportos para a iniciativa privada (Londrina, Foz do Iguaçu, Curitiba e São José dos Pinhais); e do início de obras estaduais com potencial de transformar o Estado, como a revitalização da Orla de Matinhos e a modernização dos acessos e das estruturas do Porto de Paranaguá.

Ele também citou a fase aguda de obras dos acordos de leniência (Trevo Cataratas e duplicações na BR-277); a consolidação do aporte de R$ 1,4 bilhão da Itaipu Binacional para a continuidade da Ponte da Integração e da nova perimetral de Foz do Iguaçu, duplicação da Avenida das Cataratas, conclusão da Estrada Boiadeira (Porto Camargo a Umuarama), novo contorno de Guaíra e projetos de saneamento ambiental; e investimentos robustos da Copel e da Sanepar em projetos novos ou em andamento, como o Paraná Trifásico e os reservatórios de água.

PARCERIA – Segundo Guto Silva, também foram discutidas emendas parlamentares e projetos que têm como pano de fundo, direta ou indiretamente, a pandemia. Ele apresentou um balanço das ações desenvolvidas ao longo do ano e disse que essa relação institucional foi fundamental para agilizar recursos, profissionais e equipamentos de saúde aos municípios.

“É hora de pensar nos mínimos detalhes os cenários de 2021 e tudo aquilo que fizemos em 2020. O encontro com os deputados estaduais serviu para prestar contas e renovar o pedido de apoio aos projetos que ainda queremos encaminhar”, disse o chefe da Casa Civil. “É hora de discutir ideias e desse esforço coletivo para continuar melhorando o dia a dia dos paranaenses”.

Segundo o deputado estadual Hussein Bakri, líder da base do Governo e um dos articuladores do encontro, o alinhamento “olho no olho” é a forma mais transparente de ouvir as demandas regionais dos parlamentares e ajudar a compor o Orçamento do próximo ano.

“Estamos no fim de um ano marcado por inúmeras dificuldades e por trabalho diário e ininterrupto para conter a crise de saúde e a crise fiscal. Estamos de olho no futuro, mas sem baixar a guarda na luta contra a pandemia”, afirmou o deputado.

ENCONTROS – No mês passado, o governador Ratinho Junior já tinha se reunido virtualmente com a bancada federal para discutir a execução das emendas parlamentares do Orçamento da União. Foram discutidos repasses para a educação, saúde e obras públicas, dentro do olhar de ajudar o Estado a se transformar em um hub logístico na América do Sul.