O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 45 ônibus escolares para serem usados prioritariamente por estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinhas do Paraná. A entrega foi nesta terça-feira (15). O objetivo é renovar, ampliar a padronizar a frota de veículos escolares da Rede Pública de Ensino.

Adaptados com tração nas quatro rodas e acessibilidade para os portadores de algum tipo de deficiência, os veículos vão atender 39 municípios, de diferentes regiões, nesta primeira fase.

Curiúva, Guapirama, Jaboti e Jundiaí do Sul são os municípios da região beneficiados.

O investimento de R$ 36 milhões é fruto da parceria do Governo do Estado com a bancada federal do Paraná, entre deputados e senadores, e contempla mais 123 veículos que serão entregues em 2021, fechando 168 ônibus. O evento, realizado na Academia Policial Militar, em São José dos Pinhais, contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

“Assumimos o compromisso de fazer da educação do Paraná a melhor do Brasil. Em pouco mais de um ano já saímos do sétimo para o terceiro lugar no Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicador do Ministério da Educação. E vamos avançar mais”, ressaltou Ratinho Junior. “Para isso é importante se criar um ambiente saudável para os alunos aprenderem, com veículos modernos e seguros para o transporte”.

O governador voltou a destacar o bom ambiente instalado no Estado desde 2019, com os atores políticos se dedicando exclusivamente a melhorar a qualidade de vida dos paranaenses. “Criamos um link de relacionamento em prol do povo do Paraná”, disse.

A entrega dos veículos integra o Programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O projeto do Governo Federal oferece ônibus, lanchas e bicicletas para facilitar o tráfego em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos. “É uma prova do compromisso com a população dos representantes do Estado. São emendas parlamentares que se transformam em ônibus escolares. Ou seja, o dinheiro público voltando para o público”, destacou o ministro Milton Ribeiro.

Para o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, a melhoria da estrutura oferecida vai impactar consideravelmente a vida dos estudantes matriculados na Educação Básica do Paraná. “É essa união de esforços que faz evoluir a educação do Paraná e do Brasil. São agentes públicos preocupados com o futuro do Estado, em melhorar a estrutura oferecida aos nossos alunos”, afirmou. Segundo ele, serão investidos mais R$ 170 milhões em ônibus escolares, nos próximos anos.

Prefeito de Ivatuba, na Região Noroeste, Sérgio Santi explicou que o veículo usado atualmente para transporte dos estudantes está com dez anos de uso. Segundo ele, o novo equipamento permitirá mais qualidade e segurança para os alunos que moram nas áreas rurais. “Vai ajudar muito um município pequeno como o nosso. Precisamos transportar os estudantes que moram em sítios e um ônibus com dez anos, que anda diariamente em estradas rurais, já está bem debilitado. Com um veículo novo é outra vida”, afirmou.

Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, também recebeu as chaves de um novo veículo. “O Governo mostra mais uma vez que é parceiro dos municípios. Mais um apoio em um momento tão difícil como esse, de administrar uma cidade pequena em meio à pandemia. Isso ajuda os estudantes a terem acesso às escolas”, destacou o prefeito Carlos Eugênio Stabach.

MUNICÍPIOS – Serão atendidos nesta fase os seguintes municípios: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Alto Paraíso, Arapoti, Atalaia, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança, Cafelândia, Cambé, Campina da Lagoa (2), Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Centenário do Sul, Clevelândia, Contenda, Curiúva, Diamante do Sul (2), Fênix, Flor da Serra do Sul, Guaíra (2), Guairaçá, Guapirama, Goioxim, Imbaú, Imbituva (2), Itambé, Ivatuba, Jaboti, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jundiaí do Sul, Mandaguaçu, Mauá da Serra, Moreira Sales (2), Paiçandu, Rio Negro, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Inês e Ubiratã (2).

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia, entre outros, o vice-governador Darci Piana, os secretários Guto Silva (Casa Civil), Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes), Rômulo Marinho Soares (Segurança Pública) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística); subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, tenente coronel Gérson Gross.