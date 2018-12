Governo estadual conclui pagamento do 13º a todo funcionalismo

Maioria do funcionalismo teve crédito efetuado durante o fim de semana

Nesta segunda-feira (10), o pagamento do décimo terceiro salário foi disponibilizado, integralmente, a todos os servidores do Paraná, tanto ativos como pensionistas e aposentados, conforme determinação da governadora Cida Borghetti.

A maioria do funcionalismo estadual teve o crédito efetuado durante o fim de semana.

De acordo com a governadora, o Estado tem um situação financeira equilibrada e a medida contribui para que os aproximadamente 280 mil servidores possam programar melhor suas despesas de final de ano.

O valor da folha mensal do funcionalismo chega a R$ 1,7 bilhão e, num período de 30 dias, entre o final dos meses de novembro e de dezembro, o Governo do Estado será responsável pela injeção de aproximadamente R$ 5,1 bilhões na economia do Paraná, somando os pagamentos de salários e o décimo terceiro.