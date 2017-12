Governo firma mais convênios para investimentos no Norte Pioneiro

Montante soma R$ 207 milhões

A governadora em exercício Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira (11) mais 602 convênios para repasse de recursos a 268 municípios de todas as regiões do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro (veja relação completa no link no final da matéria). O montante soma R$ 207 milhões e será aplicado em obras de infraestrutura urbana, compra de equipamentos rodoviários e agrícolas, conjuntos de material esportivo e academias ao ar livre.

“Tem sido uma boa prática do Governo do Estado firmar convênios com as prefeituras para que elas possam investir em diversas aéreas importantes para a população”, disse Cida, na solenidade, realizada no Palácio Iguaçu, com a presença de todos os prefeitos. “Esses recursos, com certeza, vão ajudar os municípios a andar de forma diferenciada.”

As prefeituras vão adquirir maquinários e fazer obras que atendem as demandas prioritárias do município”

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, os repasses só acontecem porque as prefeituras apresentam bons projetos ao governo estadual. “São os municípios que devem apresentar as propostas e, posso afirmar, temos uma leva de gestores municipais muito competentes”, disse Rossoni. “O caminhar do Paraná é a passos largos e dá exemplo ao Brasil”, afirmou.

DESENVOLVIMENTO – Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano foram assinados 510 convênios, no valor de R$ 195,4 milhões. Serão investidos em obras de infraestrutura e instalação de barracões industriais, além de compra de equipamentos rodoviários e veículos. “As prefeituras vão adquirir maquinários e fazer obras que atendem as demandas prioritárias do município”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

OUTRAS ÁREAS – Pela secretaria da Agricultura e Abastecimento foram 50 convênios que, juntos, somam pouco mais de R$ 4,7 milhões. Compra de equipamentos agrícolas e de veículos e calçamento com pedras irregulares em áreas rurais são os investimentos que as prefeituras contempladas farão com os recursos.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o secretário de Estado de Cultura, João Luiz Fiani; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Pedro Lupion, entre outros.

Confira os municípios e os convênios firmados: http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1112PLANILHAGERALATUALIZADA.pdf