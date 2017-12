Governo investe R$ 3 milhões em Jundiaí do Sul

Famílias com renda mensal de até R$ 1.800 mensais pagarão cerca de 10% do valor do imóvel

O prefeito de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen, visitou a sede da Cohapar, em Curitiba, para definir detalhes da construção de 50 casas populares cujas obras devem iniciar em breve no município (fotos).

Os recursos do projeto, superiores a R$ 3 milhões, foram recentemente liberados pelo Ministério das Cidades dentro do processo seletivo envolvendo projetos habitacionais em todo o Brasil.

Pelo programa, famílias com renda mensal de até R$ 1.800 pagarão apenas prestações que variam de R$ 80 a R$ 270 ao mês durante 10 anos. O valor representa 10% do custo imóvel, com financiamento da Caixa Econômica Federal. O restante dos custos serão subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS FORAM DIFERENCIAL – A participação do Governo do Estado no projeto envolve a assessoria técnica da Cohapar e parcerias da Copel e Sanepar para a instalação dos sistemas de energia elétrica, água e esgoto do novo residencial.

Segundo o superintendente de Programas da Cohapar, Kerwin Kuhlemann, a oferta de contrapartidas dos governos estaduais e prefeituras foram um fator diferencial no processo de escolha dos projetos pela União. “Por isso, o Paraná foi o estado a receber o maior volume de recursos do programa no Sul do país e o segundo maior do Brasil”, comenta.

A reunião foi acompanhada por representantes da construtora Village, responsável pela execução das obras, e por Luiz Otávio Messias, assessor do deputado estadual Pedro Lupion.