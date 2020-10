Grupo Pro Tork adquire KTM Sacramento em Curitiba

E quem surge para estar a frente, no dia a dia da empresa, é o piloto Emerson Loth – tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade e também dono de uma revenda de motos usadas, a Bomba Racing. Não falta experiência no mercado para o novo gerente geral.

“A expectativa é de um grande crescimento nos próximos anos, ainda mais com uma série de lançamentos que chegam ao mercado nacional a partir de 2021. A concessionária irá focar apenas nas 0km, oferecendo as melhores opções nas linhas off road e street. Promete!”, afirma Emerson.

A KTM é líder mundial no segmento off road e vem crescendo consideravelmente no street. Leva a sério o slogan Ready to Race, não é à toa que é minha escolha pessoal de motocicleta. Vimos uma excelente oportunidade e entramos para ganhar ”

Sobre a KTM – A KTM tem orgulho de ser a líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais. O espírito “Ready to Race” retrata o próprio DNA de competições da marca e assina toda a gama de modelos da KTM. São produtos de ponta, projetados para gerar uma experiência incomparável e emocionante aos seus usuários. Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente novas joint ventures completas em São Paulo, em Dubai e nas Filipinas. Estes empreendimentos reconhecem a importância dos mercados emergentes dinâmicos destes países e enfatizam o firme compromisso da KTM de aumentar sua presença no mercado internacional.

Sobre a Pro Tork – A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.