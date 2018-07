Ibaiti assina Ordem de Serviço para regularização fundiária urbana

Será nesta quinta-feira em ginásio de esportes

O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho assina nesta quinta-feira, dia 19 , uma Ordem de Serviço do Programa Morar Legal Paraná entre a prefeitura e a Companhia de Habitação do Paraná. Será as 17 horas no Ginásio de Esportes Antônio dos Santos, o Petezão.

A Ordem de Serviço do Programa Morar Legal Paraná em Ibaiti será para a regularização dos lotes localizados nos bairros Bom Pastor, Jardim Nova Esperança, e Vinte e Cinco (antiga estrada de ferro). O programa visa regularizar lotes de famílias que tem casa instalada nestes bairros em Ibaiti, mas que ainda não tem o título de propriedade.

“Há quase trinta anos as famílias ibaitienses do Bairro Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco buscam regularizar o título de propriedade de suas casas, e agora com muito esforço da Administração Municipal em conjunto com o Governo do Estado e Cohapar, assinaremos definitivamente a Ordem de Serviço para a regularização dos lotes das nossas famílias”, disse o prefeito.

O programa Morar Legal Paraná foi desenvolvido pela Cohapar para ampliar a efetividade da Regularização Fundiária no Estado do Paraná. Por meio deste programa os municípios interessados indicam áreas que pretendem regularizar. Após esta etapa, a companhia realiza uma licitação para contratação de empresas especializadas em Regularização Fundiária para realizarem os serviços, sendo que os recursos para pagamento das empresas são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

“O processo de regularização fundiária do Programa Morar Legal Paraná com a prefeitura é uma vitória de muitos anos para nós de Ibaiti. Quero agradecer a Cohapar que viu a necessidade de regularizar estas áreas e beneficiar as famílias que buscam há 30 anos seus documentos. A questão fundiária é um dos principais problemas urbanos de um município. Ter o documento de propriedade de sua casa traz segurança à famílias e quando regularizamos, promovemos o resgate da cidadania e da qualidade de vida da nossa população”, disse o prefeito.

O chefe do executivo lembrou que o objetivo principal das regularizações fundiárias é promover o direito social à moradia e que desde que assumiu tem se preocupado com a situação das famílias que moram no Bairro Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco. “Com muito esforço da nossa administração desde os primeiros dias de gestão, nós procuramos junto a Cohapar a regularização dos lotes com títulos de propriedades para as famílias. Foi um esforço continuo da nossa administração nestes um ano e meio a frente do executivo municipal”, concluiu.