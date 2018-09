Ibaiti busca regularização de assentados no município

Houve reunião técnica com profissionais do Incra

A prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária /INCRA-PR, promoveram uma grande reunião com as famílias assentadas dos três assentamentos do município (fotos). O recente encontro aconteceu na no Ipê Clube de Ibaiti.

A iniciativa só foi possível após o prefeito Dr. Antonely Carvalho solicitar a presença de representantes do órgão até Ibaiti para trazer informações e juntamente com a Prefeitura dar início na documentação da posse dos assentados no município de Ibaiti.

Imediatamente após tomar conhecimento das ações do INCRA em nível nacional na questão da titulação, ou seja, da documentação e escritura de famílias de assentados no Paraná, o chefe do executivo esteve em Curitiba – na sede do órgão – para solicitar a vinda dos representantes para o município.

Participaram da reunião técnica em Ibaiti, além do prefeito , o superintendente regional do INCRA, Walter Nerival Pozzobom, o assistente técnico do INCRA, José Jorge da Luz, o chefe de divisão de assentamento do INCRA, Fabrício Nelfi, os vereadores Antonio Carlos, Vera Lúcia Bernardes e Joel Azevedo, diretores da Secretaria de Agricultura, o gerente municipal do escritório da Emater de Ibaiti, Luiz Ronaldo Ferri, os representantes das famílias assentadas, Lázaro Aparecido Silva do P.A. Marimbondo, Avenício Silva do P.A. Modelo e Amarildo José Alves do P.A. Vale Verde e as famílias dos assentados.

O encontro foi para esclarecimento das pendências de assentamentos, informações sobre a regularização ocupacional e titulação e aplicação de créditos para as famílias dos assentamentos. São 30 famílias assentadas no P.A. Maribondo no município de Ibaiti, 76 no P.A. Vale Verde e 113 no P.A. Modelo.

“A intenção do INCRA com essa reunião é repassar informações e sanar dúvidas. Sei que não existe solução imediata para todos os problemas, mas tudo começa pelo diálogo e informação”, disse o superintendente regional do INCRA, Walter Nerival Pozzobom.

O prefeito Dr. Antonely agradeceu a equipe técnica do INCRA que atendeu seu pedido e as famílias que lotaram as dependências do salão do Ipê Clube. “É muito bom termos um auditório lotado para falar sobre as ações da Administração Pública diretamente com as famílias. É muito importante trazer uma informação oficial do INCRA com a presença da equipe técnica falando diretamente com a população. Isso proporciona mais transparência ao nosso trabalho”, comentou o Dr. Antonely.

As informações sobre a regularização dos lotes dos assentamentos, titulação dos lotes e linhas de crédito disponíveis aos assentados foram repassadas pela equipe técnica do INCRA.

Segundo o prefeito, a reunião técnica em Ibaiti atingiu todos os objetivos. Com o salão lotado todos os participantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas diretamente para os representantes da equipe técnica. Durante a reunião foram repassadas todas as informações com a grande participação do público.