Para apoiar MEIs e pequenos empresários através da Sala do Empreendedor

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e como parte das medidas de enfrentamento aos efeitos da Covid-19 e da situação econômica dos pequenos empresários, o Governo do Paraná reabriu uma Linha Emergencial de Crédito (Paraná Recupera 2), destinadas aos micro empreendedores individuais/MEIs, micro e pequenas empresas por meio do Fomento Paraná.

Em Ibaiti, os cadastros estão sendo realizados através da Sala do Empreendedor localizada na Rua Dr. Francisco de Oliveira no mesmo prédio da Casa da Cultura, ao lado do Corpo de Bombeiros.

Além do novo crédito, o Fomento Paraná também está oferecendo a possibilidade de suspender por dois meses os pagamentos das parcelas de crédito contratados pela linha Paraná Recupera no ano passado. Cliente do Micro Crédito também podem solicitar a renegociação, com novo prazo de carência e de amortização.

O Paraná Recupera 2 e a Renegociação dos contratos já feitos com a Fomento Paraná, sem tarifas e com a possibilidade de adiar o pagamento das parcelas por até 02 meses.

Quem pode pegar:

· Quem não pegou no ano de 2020 (titular e cônjuge)

· Empreendedor formal que possui CNPJ há menos de 12 meses, a contar de 31/12/2020 pode fazer até R$ R$ 3.000,00.

· Empreendedor formal que possui CNPJ há mais de 12 meses, a contar de 31/12/2020 pode fazer até R$ R$ 5.000,00.

· Empreendedor informal, pessoa física que iniciou atividade produtiva antes de 31/12/2020 e não possui CNPJ pode fazer até R$ 1.500,00.

Condições da Linha:

· Não ter restrições no CADIN, Banco Central e Fomento Paraná (não ter dívidas com nenhum desses órgãos, titular e cônjuge)

· Não precisa de avalista;( o tomador é o próprio aval)

· Isento de tarifas;

· Taxa de juros: 0,36% ao mês;

· Carência: 12 meses (começa a pagar só daqui a 01 ano)

· Pagamento: em 24 meses;

· Prazo Total: 36 meses;

· Liberado em uma única parcela.

Valor fixo das parcelas: Ex:

· R$ 5.000,00: 24 x de R$ 227,80

· R$ 3.000,00: 24 x de R$ 136,70

· R$ 1.500,00: 24 x de R$ 68,33

Contatos para informações:

· Banco do Empreendedor – Telefones: (43) 3546-1377, celular/WhatsApp (43) 9-9866-8081

· saladoempreendedor@ibaiti.pr. gov.br

· www.fomento.pr.gov.br