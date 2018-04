Ibaiti otimiza produção de seda e melhora renda e emprego

Ideia é estimular criação do bicho da seda

Aconteceu na segunda-feira (2), no gabinete da Prefeitura de Ibaiti, uma reunião para tratar de parcerias visando a otimização da criação de bicho da seda no município de Ibaiti.

Participaram da reunião o prefeito Antonely de Carvalho, o vice-prefeito Ulysses Mingote, o secretário da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo Hudson Junior Gonçalves, a representante do Ministério da Agricultura e Pecuária e Associação Brasileira de Seda (ABRASEDA), Katiane Gouveia, de Brasília (DF), o gerente geral da Bratac Fiação de Seda de Londrina, José Yoshihiro e Celso, gerente da Unidade Norte Pioneiro (foto).

No ano passado, Ibaiti sediou um encontro regional de Sericicultura. Produtores dos municípios de Ibaiti, Japira, Ribeirão do Pinhal, Jaboti, Pinhalão, Arapoti e Figueira debateram sobre a criação de bicho da seda na região. O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo e da empresa Fiação de Seda Bratac.

Foram apresentadas novas técnicas para o aumento da área de plantio de amoras, preparo e manuseio correto do bicho da seda e orientações aos sericicultores para aumento na produção.

Os Sericicultores, em parceria com a Bratac, produzem os casulos do bicho da seda apoiados em uma sólida estrutura técnica que lhes garante rentabilidade na produção. Além da assistência técnica, a empresa disponibiliza os insumos necessários para boa prática da criação, assim como mudas de amoreiras, cujas folhas são utilizadas para a alimentação das larvas.

Os produtores contam com o acompanhamento durante todo o processo de produção dos casulos, que são entregues a um entreposto de recebimento instalado pela empresa na Avenida Alice Pereira Goulart (próximo à Ficai).

O bicho-da-seda (Bombyx mori) é usado na produção de fios de seda. Esse inseto é nativo do Norte da China, mas encontra-se atualmente distribuído por todo o mundo objetivando a produção de seda, denominada sericicultura.

Alimenta-se exclusivamente de folhas de Amoreira, ao longo de toda a sua fase de vida larvar (lagarta). Ao fim de um período de pouco mais de um mês, a lagarta torna-se amarelada e começa a segregar um fio que usa para formar o casulo onde se dará a metamorfose para o estado adulto (imago). É esse casulo que serve de fonte para a seda.

Essas mariposas que produzem a seda foram domesticadas há cerca de três mil anos A.C, nos países asiáticos (possivelmente na China), e por isso não conseguem sobreviver no ambiente natural.Para se aproveitar a seda, tem que haver o sacrifício da crisálida antes de seu amadurecimento, para se preservar a integridade do fio.

Vivem apenas criadas pelo homem de quem dependem para serem alimentadas e não conseguem voar. É como dizer que suas asas atrofiaram nestes séculos de domesticação. Existem mais de 400 espécies dessa raça e hoje cientistas trabalham na preservação do banco de germoplasma para, através de cruzamentos específicos, buscarem melhores híbridos para produção de seda, possibilitando, assim, melhores resultados na cadeia produtiva, desde o sericicultor até a indústria têxtil.

A sericicultura começou a ser explorada no Brasil em meados do século XIX, e, praticamente, toda a produção de casulos e seda é destinada à exportação, porque a Indústria Têxtil brasileira consome menos de 4% da toda produção nacional.

Essa atividade tem uma grande importância nos cenários nacional e internacional, uma vez que além da função econômica possui também um apelo social, pois a atividade é desenvolvida em pequenas propriedades que empregam mão de obra familiar, contribuindo para a renda dessas famílias e diminuindo o êxodo rural, além de ser uma atividade desenvolvida de forma sustentável e ecologicamente correta, pois apresenta baixo ou nenhum impacto ao meio ambiente, além de melhores condições de vida aos pequenos produtores.