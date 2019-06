IFPR vai contratar docentes e técnicos-administrativos

Inscrição pode ser feita até dia primeiro de julho

Nesta quarta-feira, dia 22, foram lançados três editais que vão reger a contratação de 72 docentes, 22 na área de Educação Especial e 39 técnicos administrativos em educação para a Reitoria e os campi do IFPR. As inscrições já estão abertas e vão até 23h59 de primeiro de julho.

O candidato que desejar isenção da taxa deverá, obrigatoriamente, realizá-la no certame no período improrrogável de 31 de maio a 14 de junho de 2019.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU). A taxa no Concurso Público será de R$ 80 para os cargos de técnico em educação de nível médio, R$ 120 para os cargos de técnico em educação de nível superior e R$ 150 para os cargos de docente.

Para os cargos de docente, serão aplicadas provas objetivas, didáticas e de títulos. Para os cargos de técnico administrativo em educação, serão aplicadas provas objetivas e práticas, sendo estas somente para os cargos de Técnico em Laboratório e Tradutor e Intérprete de Libras.

As provas objetivas serão aplicadas nas cidades paranaenses de Cascavel, Curitiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas e Paranavaí. As provas didáticas e de títulos para os cargos de docentes serão aplicadas em Curitiba. Já para os cargos de Técnico em Laboratório e Tradutor e Intérprete de Libras, as provas serão em Curitiba e em cidades da região metropolitana.

Os três editais preveem reserva de vagas para pessoa com deficiência e negro, conforme legislação.

Técnicos Administrativos em Educação

São 39 vagas de nível médio (classe D) e nível superior (classe E) distribuídas em 20 cidades do Paraná. A remuneração varia de acordo com a graduação do candidato.

A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 4.180,66 e para os cargos de nível médio é de R$ 2.446,96. Às remunerações poderão ser acrescidas percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo; auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a seis anos; e auxílio-alimentação, estipulado em R$ 458,00.

A prova objetiva será realizada dia 04 de agosto, às 14h, com duração de quatro horas. Terá caráter eliminatório e classificatório, incluindo questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática básica, legislação aplicada ao IFPR e conhecimentos específicos. Os pesos das matérias e conteúdo programático estão previstos nos itens 9 e 10 do edital.

Confira o edital 06/2019 na íntegra.

Docentes

Para o cargo de docente, estão abertas 72 vagas em 17 campi em diferentes áreas. Há vagas para carga horária de 20 horas semanais e para 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O nível mínimo de ensino solicitado para se candidatar às vagas é de graduação em áreas específicas do conhecimento.

A remuneração inicial para um docente com carga horária de 20h e graduação é de R$ 2.236,31, podendo chegar a R$ 3.449,83 nos casos em que o docente tiver doutorado. Para o cargo com carga horária semanal de trabalho de 40h e dedicação exclusiva, o salário inicial para um docente com graduação é de R$ 4.463,93, podendo chegar a R$ 9.600,92 nos caso em que o docente tiver doutorado. A esses salários, são somados ainda R$ 458 de auxílio-alimentação e R$ 321 de auxílio pré-escolar, caso os docentes tenham filhos até seis anos.

A prova objetiva será realizada dia 04 de agosto de 2019, às 14h, com duração de quatro horas. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e terá questões de língua portuguesa, legislação aplicada ao IFPR, fundamentos da educação e conhecimentos específicos.

Além da prova objetiva, os candidatos ao cargo de docente devem passar, ainda, por uma prova didática e prova de títulos, a serem realizadas em Curitiba e região, de 06 a 09 de setembro.

As notas de todas as avaliações, cada qual com um peso, serão utilizados para o cálculo da nota final do candidato. Mais informações podem ser encontradas nos itens 9 a 12 do edital.

Confira o edital 09/2019 na íntegra.

Docentes Especiais

Há vagas para carga horária de 20 horas semanais. O nível mínimo de ensino solicitado para se candidatar às vagas é de graduação em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial ou Pedagogia com Especialização em Educação Especial ou Pedagogia com Especialização em Atendimento Educacional Especializado ou Licenciatura em Educação Especial.

A remuneração inicial para um docente com carga horária de 20h e graduação é de R$ 2.236,31, podendo chegar a R$ 3.449,83 nos casos em que o docente tiver doutorado. A esse salário, podem ser somados ainda R$ 458 de auxílio-alimentação e R$ 321 de auxílio pré-escolar, nos casos em que os docentes tenham filhos até seis anos.

A prova objetiva será realizada dia 04 de agosto de 2019, às 14h, com duração de quatro horas. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e terá questões de língua portuguesa, fundamentos da educação, legislação aplicada ao IFPR e conhecimentos específicos.

Além da prova objetiva, os candidatos ao cargo de docente devem passar, ainda, por uma prova didática e prova de títulos, a serem realizadas em Curitiba e região, de 06 a 15 de setembro.

As notas da prova objetiva, prova didática e de títulos, cada qual com um peso, serão utilizadas para o cálculo da nota final do candidato. Mais informações podem ser encontradas nos itens 9 a 12 do edital.

Confira o edital 08/2019 na íntegra.