Inaugurada Sala do Empreendedor em Cornélio Procópio

Parceria entre prefeitura, Sebrae,Codep e Fomento Paraná

Foi inaugurada nesta semana a Sala do Empreendedor de Cornélio Procópio (fotos) . O espaço funcionará dentro da Casa do Empreendedor, na Rua Mato Grosso, 110, das 8h às 17h. A sala é mais um canal do Sebrae/PR no município, que já conta com um Ponto de Atendimento

O gerente regional do Sebrae/PR no Norte do Paraná, Fabrício Bianchi, destaca que a Sala do Empreendedor oferecerá atendimento personalizado e gratuito aos microempreendedores individuais (MEIs) da cidade. Além de orientações sobre formalização, o espaço terá uma programação de oficinas e consultorias especializadas para os MEIs.

A Casa do Empreendedor é resultado de uma parceria entre prefeitura, Sebrae/PR, Conselho de Desenvolvimento Econômico Procopense (Codep) e Fomento Paraná, que conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Cornélio Procópio (ACECP) e instituições de ensino superior instaladas no município.

“A Casa traz a proposta de ser um hub de serviços, explica Bianchi. Segundo a consultora do Sebrae/PR em Cornélio Procópio, Gabriela Maria Lima, a primeira oficina da Sala do Empreendedor está agendada para a próxima quarta-feira (4), com o tema “Sei Planejar”, a partir das 19 horas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (43) 3904-1139.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cornélio Procópio, Celso Marin, afirma que o prédio da Casa do Empreendedor abriga, além da Sala do Empreendedor, a administração da secretaria, um agente de crédito da Fomento Paraná, o projeto Ajude, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), projetos dos alunos de graduação nas engenharias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A estrutura também conta com salas de treinamento.

De acordo com Marin, a Casa receberá, em breve, um escritório de compras públicas e uma sala da RedeSim. “O objetivo é oferecer um ponto de apoio aos empreendedores do município”, afirma. No local, poderão ser atendidos tanto os MEIs, por meio da Sala do Empreendedor, como também micro e pequenos empresários em serviços como acesso a crédito, pesquisa, consultorias, apoio jurídico e contábil.

O assessor de mercado da Fomento PR, Luiz Renato Hauly, explica que o agente de crédito que atenderá os empresários na Casa do Empreendedor opera o microcrédito, destinado ao informal, MEI e microempresa. “O empreendedor pode emprestar até R$ 20 mil e parcelar em 36 meses, com até três meses de carência”, explica. Segundo Hauly, nos últimos sete anos, a Fomento PR financiou cerca de R$ 6 milhões para empresas de Cornélio Procópio.

De acordo com o vice-presidente do Codep, Carlos dos Santos, a Casa do Empreendedor vai auxiliar os pequenos empresários da cidade a obterem informações para fazer os negócios crescerem. O espaço também poderá ser procurado por aqueles que desejam empreender e buscam orientações. “Todas as entidades reunidas na Casa vão agregar muito para as pequenas empresas da cidade”, avalia.

O assessor de mercado da Fomento PR, Luiz Renato Hauly, explica que o agente de crédito que atenderá os empresários na Casa do Empreendedor opera o microcrédito, destinado ao informal, MEI e microempresa. “O empreendedor pode emprestar até R$ 20 mil e parcelar em 36 meses, com até três meses de carência”, explica. Segundo Hauly, nos últimos sete anos, a Fomento PR financiou cerca de R$ 6 milhões para empresas de Cornélio Procópio.

De acordo com o vice-presidente do Codep, Carlos dos Santos, a Casa do Empreendedor vai auxiliar os pequenos empresários da cidade a obterem informações para fazer os negócios crescerem. O espaço também poderá ser procurado por aqueles que desejam empreender e buscam orientações. “Todas as entidades reunidas na Casa vão agregar muito para as pequenas empresas da cidade”, avalia.