Incubadora do Tecpar de Jacarezinho abre 12 vagas

Recebeu certificação de seus processos pelo Cerne

A Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) recebeu a certificação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), no nível Cerne 1. O Cerne é uma plataforma da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) que busca promover a melhoria contínua nos resultados das incubadoras de todo o país.

Para receber a certificação, a Intec passou um período de implantação de melhorias, em sistemas e processos, e recebeu auditorias para avaliar os esforços em oito princípios do Cerne: foco nos empreendimentos incubados, foco nos processos, ética, sustentabilidade, responsabilidade, melhoria contínua, desenvolvimento humano e gestão transparente e participativa.

Ao atingir o nível Cerne 1, a incubadora demonstra que tem capacidade para prospectar e selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores bem sucedidos, sistemática e repetidamente.

Ao definir parâmetros para certificação, o Cerne estimula a melhoria no ambiente de inovação. Ao sermos certificados, somos reconhecidos de que estamos fazendo um bom trabalho junto aos nossos incubados”

O Cerne atua com quatro níveis de maturidade. Agora, a Intec se prepara para o Cerne 2, que tem como foco garantir uma gestão efetiva da incubadora como uma organização.

De acordo com gerente do Setor de Parques e Incubadoras Tecnológicas, Gilberto Passos Lima, como resultado da adequação da Intec aos princípios do Cerne, a incubadora desenvolveu um software de gestão de processos que deve ser licenciado e disponibilizado a outras incubadoras do país. “Ao definir parâmetros para certificação, o Cerne estimula a melhoria no ambiente de inovação. Ao sermos certificados, somos reconhecidos de que estamos fazendo um bom trabalho junto aos nossos incubados”, salienta Lima.

Ao longo de 28 anos, a Intec já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios. Atualmente, seis empresas passam pelo programa da Intec, com o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas: Compracam, Provena, RR Import, Forrest Brasil Tecnologia, Neurocel e Toys for Boys – Chemistry Automotive.

Processo seletivo

A Intec está com 32 vagas abertas para empresas inovadoras que buscam o apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para desenvolver seus negócios. As regras para o processo seletivo estão disponíveis no último edital da incubadora.

Neste ano, estão sendo ofertadas 16 vagas para a modalidade de incubação residente (quando a empresa fica nas dependências da Intec) e outras 16 para a incubação não residente, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto. As vagas estão divididas nas duas unidades da Intec, em Curitiba (20 vagas) e em Jacarezinho (12 vagas).

Outra modalidade de incubação é o programa Incubação Verde, que busca acelerar o desenvolvimento de negócios sustentáveis e os pedidos de patentes de tecnologias verdes – o programa é executado entre o Tecpar e a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre).

Os interessados em participar do processo seletivo podem acessar o edital pelo site da Intec (intec.tecpar.br/comoincubar).

Mais informações pelo telefone (41) 3316-3176. O Questionário de Auto Avaliação é baseado no questionário desenvolvido pela Mohr Davidow Ventures – MDV, e serve para proporcionar ao empreendedor uma visão geral da maturidade da sua ideia ou negócio.