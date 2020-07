Indústria ‘Muito Mais Sabor’ faz doação ao asilo São Francisco de Assis

Entidade recebeu 200 quilos de produtos alimentícios

A queda do número de visitas em entidades assistenciais provocada pela necessidade de isolamento social refletiu diretamente nas doações recebidas, que passaram a contar cada vez mais com a ajuda do próximo. Para garantir o funcionamento desses espaços, diferentes grupos estão se mobilizando em ações de solidariedade.

Neste fim de semana, o asilo São Francisco de Assis, em Santo Antônio da Platina recebeu uma doação de 200 quilos de produtos alimentícios da indústria Muito Mais Sabor, proprietária das marcas Helena Garrido Massas Artesanais, Bendetto, Tamba e Sucos Caldi.

Segundo Marcelo Martins, CEO da indústria, esse esforço deve ser constante. “Nosso objetivo é apenas de contribuir com o conforto e autoestima dos atendidos pela instituição, e continuaremos a fazer nossa parte”.

Reginaldo Albano da Silva, diretor da entidade, destacou que os itens doados (fotos) deverão contribuir para as refeições servidas na instituição e trarão uma folga financeira, permitindo a compra de outros itens de necessidades básicas para um atendimento de melhor qualidade aos idosos.

O asilo foi fundado em 1954, e atualmente atende mais de 50 idosos. Quem puder contribuir pode ligar para: (43) 3534-1413.

Fotos: Lorena Souza