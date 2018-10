Indústrias de alimentos e bebidas expõem na GeniusCon

Empresas participaram da feira de inovação e tecnologia em Jacarezinho

Pela primeira vez, 26 indústrias de alimentos e bebidas do Norte Pioneiro participaram como expositoras na GeniusCon, realizada entre os dias 26 e 28 de setembro no Centro de Eventos de Jacarezinho. O objetivo foi mostrar à comunidade regional o que é fabricado no território e, também, aproximar as empresas das instituições de ensino e pesquisa para fomentar a inovação nos negócios.

A representante da Café Crebel, de Joaquim Távora, Larissa Garcia Ferreira, disse que a empresa levou para a feira três marcas de café, nas formas torrado e moído, expresso e beneficiado. “Somos uma empresa familiar, estamos completando quase 20 anos, e queremos inovar. Estamos fazendo mudanças nas embalagens e, em parceria com o Sebrae/PR, buscando o Selo Alimentos Paraná. Queremos fazer melhorias nos produtos para alcançar novos mercados”, contou.

Elton Junior Mendes, da Platinat 100% Fruta, de Santo Antônio da Platina, afirmou que a empresa familiar produz polpa de frutas há 21 anos, mas está há pouco tempo no mercado formal. Na feira, a empresa apresentou aos visitantes uma nova linha de produtos composta por açaí, cremes de cupuaçu e de goiaba, e mousse de maracujá. “Viemos para divulgar a nossa marca e oferecer degustação. Escolhemos participar da GeniusCon pela visibilidade e volume de visitantes”, disse.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, informou que um dos objetivos do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro é aproximar a academia das indústrias de alimentos e bebidas. “Além de promover essa aproximação, trouxemos as empresas para mostrar ao público da feira que a região tem grande potencial na produção de alimentos”, explicou.

A intenção, segundo ele, é ampliar o espaço de expositores nas próximas edições da GeniusCon e criar uma interação maior com os visitantes.

A GeniusCon 2018 é uma realização do SRI em parceria com o Sebrae/PR, IFPR de Jacarezinho, Aitec Uenp, CEEP Agrícola Mohamad Ali Hamzé e Unopar. O evento conta com o apoio das associações comerciais e empresariais de Andirá, Cambará, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho; da Cacenorpi; Fiep/Sesi/Senai/Senac; CRC-PR; AEANP; Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho; Tecpar; CRA-PR; Crea-PR; Comitês Gestores da Lei Geral das MPEs.