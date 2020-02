Iniciam cursos gratuitos de alimentação saudável

Promoção da prefeitura platinense

Começa nesta terça-feira, dia quatro, numa parceria da Prefeitura/Assistência Social e Sesi, Cozinha Multifuncional de cursos gratuitos para todas as idades no Centro de Convivência do Idoso na avenida José de Palma Rennó.

E os alunos ainda ganham livros de receitas.

Todas as vagas foram preenchidas, menos em dois cursos: obesidade e hipertensão.

DATAS E HORÁRIOS DAS OFICINAS:

Dia 04 – APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS. Das 08:00 as 12:00 e das 13 às 17h.

Dia 05 – OBESIDADE das 8 ao meio-dia e Oficina de PÃES ARTESANAIS das 13:00 às 17h.

DIA 06- HIPERTENSÃO das 8 às 12 horas e ALIMENTOS SEM GLÚTEN das 13:00 às 17 horas.