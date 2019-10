Inscrição para estágio de Direito em Jacarezinho encerra segunda-feira

Carga horária de 20 horas semanais

Os interessados em participar do Processo Seletivo para a contratação de dois estagiários na área de Direito devem ficar atentos. As inscrições são gratuitas para a Câmara Municipal e vão até o dia 7 de outubro. Segundo a Comissão Organizadora do Processo Seletivo o número de inscritos ainda é baixo.

O valor da Bolsa com o Auxílio Transporte será de R$ 640,86. A carga horária é de 20 horas semanais e antes de efetuar sua inscrição é importante que o candidato ao Estágio conheça o Edital e certificar que preenche todos os requisitos exigidos.

As inscrições serão feitas diretamente na sede do Poder Legislativo (Rua Coronel Batista, 335, 1 andar). A homologação das inscrições acontecerá até o dia 30 de outubro e o local da prova divulgado no dia 04 de novembro.

Na prova objetiva serão questões de Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação Municipal.

A Prova está prevista para ser aplicada no dia 10 de novembro.