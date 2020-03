Investcred acompanha medidas preventivas contra Covid-19

Todos cuidados estão sendo tomados na empresa

Nota divulgada nesta quarta-feira, dia 25, pela Assessoria de Imprensa:

A Investcred reafirma o zelo com cada um dos seus mais de 100 colaboradores que atuam na sede da empresa (foto), em Jacarezinho. E, também, que desde o início dos problemas com o coronavírus têm seguido estritamente as determinações legais e tomado diariamente as medidas preventivas necessárias.

De forma individual, são checadas as temperaturas de cada um dos colaboradores todos os dias antes do início do expediente. A empresa também disponibiliza álcool em gel e máscaras, além de já ter conscientizado toda a equipe que em qualquer sinal de problema respiratório deve-se tomar todas as precauções, inclusive não sair de casa.

Hoje, em meio à crise, empresas de call center, como é a Investcred, realizam um trabalho fundamental à classe mais afetada pela doença, que são os idosos, os quais estão tendo a oportunidade, sem sair de suas casas, de acesso ao crédito com juros quase zero, representando um importantíssimo reforço financeiro nesta hora tão difícil. Não à toa o serviço de call centers está classificado como essencial por um decreto federal, assim como bancos, lotéricas, entre outros.

O setor da Investcred responsável pelos atendimentos físicos já teve as atividades suspensas na segunda-feira (23) e, assim, permanecerá enquanto o funcionamento de comércios em geral estiver restrito. Vale lembrar mais uma vez que a empresa é considerada uma das melhores de toda a região para se trabalhar, justamente por valorizar cada um dos colaboradores que transformaram um pequeno negócio em um dos empreendimentos que mais gera emprego e renda dentro de Jacarezinho.

Há mais de 12 anos no mercado, segue investindo cada vez mais em Jacarezinho e em seus colaboradores, que foram e são peça chave no sucesso. Anualmente são realizadas grandes premiações à toda equipe, com eventos festivos e muitas outras ações de reconhecimento ao esforço de cada membro da família Investcred. Reitera que seguirá atuando da forma com que chegou até aqui: com cuidado e respeito a cada um de seus colaboradores, e com transparência e honestidade a todos seus clientes.