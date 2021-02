Em Barra do Jacaré implantada rede coletora e estação de tratamento e em Ibaiti são quase R$ 24 milhões

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está mudando a vida de milhares de pessoas no Norte Pioneiro com a implantação e a expansão do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Cerca de sete mil famílias passarão a ter, em breve, esses serviços. Os investimentos giram em torno de R$ 52 milhões e viabilizam a implantação de 170 quilômetros de tubulações, estações elevatórias e de tratamento.

Nas cidades de Curiúva, Leópolis e Barra do Jacaré, a Sanepar está implantando pela primeira vez rede coletora e estação de tratamento. O serviço estará disponível para a população nos próximos 12 meses. E, em outras oito cidades, as obras são de expansão ou melhoria dos sistemas existentes: Ibaiti, Sapopema, Siqueira Campos, Quatiguá, Salto do Itararé, Tomazina e Conselheiro Mairinck.

“São avanços importantes para o desenvolvimento socioeconômico destas cidades, para além do ganho ambiental e de saúde pública”, destaca o gerente-geral da Sanepar na Região, Fernando Norio Yoshida. “Isso significa que, em 2021, estas localidades darão um grande salto na sua história”.

OBRAS E INDICADORES – Com a conclusão das obras, prevista para agosto, Barra do Jacaré terá 88% de cobertura com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. A Sanepar está investindo recursos próprios de R$ 5,8 milhões para implantar 21 km de rede coletora e uma estação de tratamento modular.

Recursos de R$ 6,85 milhões estão colocando Leópolis no mapa do esgotamento sanitário do Brasil. A previsão é que a estação de tratamento de esgoto e 16,8 km de tubulações sejam concluídas no primeiro trimestre de 2022. O indicador sairá de zero para 67% da população.

Cerca de 50 km de tubulações estão sendo implantadas em Curiúva para atender 2.200 famílias da cidade com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. O recurso aplicado pela Sanepar no município ultrapassa R$ 11 milhões. A obra inclui a construção de uma estação de tratamento.

AMPLIAÇÕES – Em Ibaiti, os investimentos são de quase R$ 24 milhões para ampliar em mais 50 km a rede coletora e construir duas elevatórias e uma nova ETE. O serviço irá atender mais 2.200 famílias da cidade.

Em Siqueira Campos, recentemente foi concluída a obra de expansão de 11 km de rede coletora, beneficiando 531 famílias.

Em Sapopema, uma parceria da Sanepar com o município vai beneficiar ao menos 250 famílias, especialmente do bairro Lajeado Liso, com implantação de interceptor, linha de recalque, elevatória e rede coletora.

PARANÁ – O Paraná tem o segundo melhor índice do país no atendimento à população urbana com serviço de esgotamento sanitário, segundo estudo da Agência Nacional de Água (ANA). O levantamento aponta o Paraná com 80,7%, bem acima da média nacional, que ficou em 46,5%.