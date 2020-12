Em 2020 cerca de R$ 300 milhões foram direcionados para obras na região

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) planeja investir, entre 2021 e 2025, R$ 7,86 bilhões em todo o Estado. No Norte do Paraná, apenas neste ano, os empreendimentos em água e esgoto somam R$ 297,5 milhões, entre obras em andamento, concluídas e processos licitatórios que já foram iniciados.

Nos próximos meses devem ser contratadas obras de ampliação do abastecimento de água em Londrina. Os distritos Selva, Guaravera, Maravilha, Irerê e Warta terão novos poços. A cidade será contemplada com quatro novos reservatórios e sete elevatórias, além da implantação de 62 km de tubulações. Com isso, a capacidade de reservação será ampliada em 24 milhões de litros de água.

Na região central de Londrina, mesmo com a pandemia, as obras seguiram seu cronograma em 2020. A substituição de 86 km de rede de ferro por polietileno de alta densidade (PEAD) irá melhorar a distribuição de água. Obra similar está sendo executada em Rolândia, onde 38 km de tubulação estão sendo renovados.

“Estamos muito satisfeitos com o desdobramento dos programas de investimentos da Companhia. Na nossa região, conseguimos viabilizar obras importantes para ampliar o atendimento com coleta e tratamento de esgoto e também para garantir o abastecimento com água tratada”, afirma o gerente Geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Fernando Norio.

Ele lembra que a estiagem prolongada que impôs a implantação de rodízios em outras regiões do Estado, também provocou – embora em menor escala – queda de vazão dos mananciais superficiais e subterrâneos do Norte do Paraná. “A população precisa colaborar mais evitando desperdícios de água neste Verão, pois estamos com um déficit hídrico importante, com sistemas trabalhando no limite”, destaca.

Na região, a localidade mais sensível é o distrito Santa Margarida, em Bela Vista do Paraíso. Lá a Sanepar deve entregar, nos próximos meses, um novo reservatório e um novo poço. “Há dias nos quais registramos um consumo muito além do normal, devido ao calor. Especialmente entre sexta e sábado, quando se intensificam as limpezas domésticas. Por isso a economia de água é fundamental”, relata o gerente.

A Sanepar está viabilizando novos poços tubulares profundos para ampliar a capacidade dos sistemas de diversas cidades da região Norte. Neste último trimestre foram contratadas obras de operacionalização de poços em Jandaia do Sul, São Pedro do Ivaí, Ibaiti, Califórnia, Japira e Leópolis. Estão em execução ampliações dos sistemas de abastecimento de Lunardelli e Apucarana. Em Santa Mariana, um novo poço acaba de entrar em operação.

ESGOTO – Na região Norte do Paraná, a Sanepar também realiza obras para ampliar o atendimento com esgoto sanitário e melhorar a eficiência do processo de tratamento. A empresa concluiu recentemente obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul, em Londrina, onde também está ampliando a ETE Norte.

Em Apucarana, estão em andamento obras nas ETEs Barra Nova e Biguaçu. A população de Ivaiporã está acompanhando a construção da ETE Pindauva e de mais três estações elevatórias, além da implantação de 100 km de tubulações. Arapongas e Rolândia contam com obras de saneamento para atender moradores de diferentes regiões.

No Norte Pioneiro, as cidades de Leópolis, Curiúva e Barra do Jacaré estão sendo contempladas com sistemas completos e modernos de esgotamento sanitário. As obras seguem a todo vapor. Em Ibaiti a ampliação do sistema atual consiste na implantação de 50 km de rede, duas elevatórias e uma nova ETE.

NO PARANÁ – De acordo com o Atlas de Atualização da Base de Dados de Estações de Tratamento de Esgotos, divulgado em julho deste ano, pela Agência Nacional de Águas (ANA), o Paraná tem o segundo melhor índice do país no atendimento à população urbana com serviço de esgotamento sanitário. O levantamento aponta o Estado com 80,7%, superado apenas pelo Distrito Federal e com quase o dobro da média nacional, que ficou em 46,5%.

O desempenho do Paraná pode ser melhor avaliado se forem considerados o tamanho da população e o número de municípios atendidos. O Distrito Federal engloba Brasília e 32 regiões administrativas, que somam cerca de três milhões de habitantes. No Paraná, são 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes.