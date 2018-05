Investimentos do Estado melhoram a vida nas cidades paranaenses

Governadora esteve neste sábado em Maringá

Infraestrutura urbana e também ações em saúde e educação são as áreas nas quais 27 municípios do Noroeste e Norte paranaenses investirão cerca de R$ 6,5 milhões, com recursos do Governo do Estado. Neste sábado (12), em evento na feira agropecuária Expoingá, em Maringá, a governadora Cida Borghetti autorizou as licitações dos projetos nos municípios.

Com isso, em menos de 40 dias de gestão, o governo estadual confirmou R$ 217 milhões para cerca de 200 municípios paranaenses. “São investimentos essenciais, que impactam diretamente na vida da população de todas as cidades do Paraná, indistintamente”, afirmou a governadora. “Administramos para todos, porque queremos um Estado melhor para todos os paranaenses”, destacou.

Mais de 300 convênios foram formalizados com as prefeituras no período. As iniciativas aceleram o processo de modernização e de melhoria da infraestrutura social, viária e urbana dos 399 municípios do Paraná.

SAÚDE E EDUCAÇÃO – Somente pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano os investimentos somam R$ 4,7 milhões para obras de pavimentação e recape asfáltico e aquisição de veículos e equipamentos. Além disso, a governadora também liberou recursos de R$ 1,3 milhão do programa Reparo Rápido, do Instituto Fundepar, para obras de reparos e pequenas melhorias se quatro escolas do Núcleo Regional de Educação de Maringá. Foram beneficiados o Instituto de Educação e os Colégios Estaduais Sílvio Magalhães de Barros, Vercindes Gerotto dos Reis e Vital Brasil.

LOBATO – Cida também confirmou cerca de R$ 500 mil da Secretaria da Saúde para a ampliação do Núcleo Integrado de Saúde de Lobato. Os recursos serão depositados na conta da prefeitura na semana que vem. “Com a conclusão do instituto toda a população de Lobato terá um atendimento digno, qualificado, humanizado e com mais resultados”, afirmou o secretário Antônio Nardi.

De acordo com Nardi, o espaço será voltado para o atendimento qualificado na atenção básica e saúde da família. Também vai atender campanhas de imunização e as áreas de oftalmologia, fonoaudiologia e odontologia. “Todas as equipes multiprofissionais vão atuar em espaço físico adequado”, completou o secretário.

MUNICÍPIOS – O município de Querência do Norte adquirir um veículo, no R$ 43 mil, para o uso na área da educação. “Querência é um município extenso, temos mais de mil quilômetros de estradas rurais e escolas municipais espalhadas em diversos distritos”, explicou a prefeita Rosinei Ragioto de Oliveira. “Esses recursos contribuem para que os municípios possam melhorar a estrutura, renovar os equipamentos e atender melhor às necessidades da população”, disse.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários da Fazenda, José Luiz Bovo; e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio Sperandio; a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo; o deputado federal Ricardo Barros; o deputado estadual Doutor Batista; o coordenador da região de Maringá, João Carvalho Pinto, prefeitos da região.

Expoingá é vitrine do agronegócio paranaense

A governadora Cida Borghetti destacou a importância da Expoingá para o agronegócio do Estado. “A feira serve de vitrine para o Brasil e o mundo do agronegócio paranaense”, disse. A Expoingá está em sua 46ª edição e deve bater um público de 600 mil visitantes até o encerramento neste domingo (13).

Para o secretário da Agricultura e Abastecimento, George Hiraiwa, eventos como este mostram a inovação e as tecnologias no setor da agricultura. Nesta edição, a Expoingá sediou pela primeira o hackathon smart agro, maratona de programadores que desenvolvem tecnologias para o setor. “O grande mote da secretaria hoje é buscar soluções para que mais agricultores se beneficiem com a eficiência e a agroinovação”, afirmou o secretário.

Hiraiwa também enfatizou o trabalho das equipes da Secretaria no evento, principalmente do Emater e do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), que lançou na feira um novo agente biológico para evitar a proliferação de pragas nas plantações de cítricos.