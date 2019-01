Itaú tem vagas de estágio em três agências do Norte Pioneiro

Para universitários das áreas de Economia, Administração e Ciências Contábeis

O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para sua rede de agências do Paraná. São 21 vagas em diversas cidades para universitários que estejam cursando a partir do terceiro semestre dos cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis.No NP, em Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Bandeirantes.

Em 2018, o banco foi o primeiro colocado na pesquisa As Melhores Empresas para Começar a Carreira, realizada pela revista Você S/A e a Fundação Instituto de Administração (FIA).

Com duração de até um ano, renovável por mais seis meses, o estágio dá ao estudante a oportunidade de ocupar um papel estratégico na organização: o atendimento ao cliente na agência. O programa prevê treinamentos técnicos, comportamentais, tutoria, cursos à distância e plano de desenvolvimento pessoal.

“Além disso, existe a possibilidade de efetivação a partir do sexto mês de atuação, a depender do desempenho”, conta Valéria Marretto, diretora da área de Pessoas do Itaú Unibanco. De acordo com ela, o banco contrata aproximadamente 80% dos estagiários que participam do programa.

O estudante deverá ter disponibilidade de 6 horas diárias e no máximo 30 horas semanais, em horário comercial de agência (10h às 16h).

“É uma ótima chance para desenvolver habilidades de relacionamento e aprender sobre o setor bancário”, afirma Valéria.

As vagas são nas cidades de Apucarana, Bandeirantes, Barracão, Contenda, Coronel Vívida, Dois Vizinhos, Jandaia do Sul, Londrina, Mandaguaçu, Manoel Ribas, Mal. Cândido Rondon, Maringá, Quitandinha, Rolândia, Santo Antônio da Platina, São Mateus do Sul, Siqueira Campos e União da Vitória.

Robô atende inscrições e dúvidas no Facebook

O processo seletivo será majoritariamente online. A primeira etapa é uma conversa no Messenger do Facebook. O candidato acessa o endereço https://www.facebook.com/itauvagasagencia/ e envia uma mensagem inbox para se inscrever. “Durante um bate-papo informal, o RH analisa o currículo, passa informações sobre como é trabalhar na rede de agências e aplica testes online de raciocínio lógico, comportamento e conhecimentos sobre produtos bancários. Os aprovados são chamados para uma entrevista presencial”, explica a diretora da área de pessoas do Itaú Unibanco.

A executiva revela que aproximadamente 70% dos participantes dos programas de seleção do Itaú Unibanco disseram que recomendariam o processo de seleção a outros candidatos.

Sobre o perfil procurado para as vagas, Valéria explica que o banco está em busca de profissionais dinâmicos, comunicativos, curiosos, antenados e interessados em crescer profissionalmente na organização.

Para se candidatar não é necessário ter experiência, mas é importante demonstrar aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial.

Sobre o Itaú Unibanco

Com mais de 90 anos de história, o Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina. Está presente em 19 países e conta com 99,6 mil colaboradores. Dispõe de uma extensa rede de atendimento composta de mais de quatro mil agências e postos de atendimento bancário e 47 mil caixas automáticos em todo o país, atendendo clientes pessoa física e jurídica de todos os segmentos. O Itaú Unibanco acredita que banco é gente, e que a ética, o respeito e a valorização das pessoas que o constroem são a essência para todas as suas realizações. Assim, reconhece seu papel de proteger e impulsionar a diversidade dentro de casa e na sociedade, buscando ser exemplo das melhores práticas e dando continuidade à oferta de oportunidades iguais para todos, por meio da justa competitividade diante das diferenças.

A visão do Itaú é ser um banco líder em performance sustentável e satisfação de clientes. Seu propósito é estimular o poder de transformação das pessoas. O banco oferece produtos e serviços que atendem às necessidades dos clientes, refletindo esforços continuados na oferta da melhor experiência a todos que com ele interage diariamente.

Suas ações são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Buenos Aires, e a instituição é há 18 anos consecutivos parte do Dow Jones Sustainability World Index.

De acordo com o levantamento Top Companies, realizado pelo LinkedIn, o Itaú Unibanco é a melhor empresa do País para trabalhar. O ranking reúne as 25 principais empresas onde os brasileiros desejam trabalhar e é elaborado a partir de dados sobre a interação dos usuários da rede com as páginas de carreiras das companhias.