A preocupação com questões habitacionais é expressiva

O Município de Jacarezinho e o Movimento Luta Pela Moradia buscam regularização fundiária para áreas cedidas ao movimento social. Na tarde de quarta-feira, dia dez, representantes de ambas as partes se reuniram para discutir soluções.

A ideia é dar apoio legal ao movimento.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares (PSD), a preocupação com questões habitacionais é grande.

“Temos um déficit grande na área habitacional e já estamos em diálogo com o governo do Estado para sanar esses problemas”, afirmou o chefe do executivo.

O vereador Nílton Stein (PT) também participou da reunião.