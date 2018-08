Jacarezinho promove 16º Liquida Tudo do Comércio

No próximo domingo no centro da cidade

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) realizará no próximo domingo, dia 19, a 16ª edição do Liquida Tudo do comércio de Jacarezinho.

O evento acontecerá das oito às 17 horas no Salão Paroquial da Catedral Diocesana Imaculada Conceição, no centro da cidade.

Essa edição contará com várias lojas locais que terão produtos com descontos de até 80%.