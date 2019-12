Jadlog amplia atendimento dos setores farmacêutico e de cosméticos

Empresa possui franqueada em Santo Antônio da Platina

Os setores farmacêutico e de cosméticos são duas áreas nas quais o volume de entregas expressas vem crescendo nos últimos anos, impulsionadas pelo e-commerce. A Jadlog, uma das maiores transportadoras de cargas expressas fracionadas e um dos principais operadores logísticos do e-commerce do País, tem acompanhado esse movimento e ampliou sua atuação no atendimento aos dois setores.

O transporte de medicamentos e cosméticos, que representa 9% do volume total de encomendas, alcançou cerca de 600 mil volumes entregues apenas nos quatro primeiros meses de 2019.

É nesse contexto positivo que a JadLog participa da Logitech Science, feira voltada à cadeia logística de produtos farmacêuticos e cosméticos, que se realiza de 21 a 23 de maio, no São Paulo Expo. Transportadora especializada, que possui licença de operação junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cujos terminais de cargas seguem as especificações do órgão regulador, a Jadlog atende hoje inúmeras empresas farmacêuticas e de cosméticos, incluindo Avon, Herbalife, Natura e Drogaria Araújo.

“O boom do e-commerce levou ao surgimento de novas empresas nesse segmento e também impulsionou os grandes fabricantes a venderem pela internet, ampliando a demanda na área logística. E a Jadlog se especializou em atender este mercado de forma cada vez mais eficiente e inovadora”, afirma o presidente da empresa, Bruno Tortorello.

Nesse sentido, a Jadlog, além de suas mais de 500 UNIDADES, também conta com cerca de 3 mil pontos Pickup espalhados pelo Brasil para atender os consumidores ou representantes comerciais que preferem retirar diretamente as encomendas, de forma programada. O Pickup permite a retirada dos produtos em pontos comerciais estrategicamente localizados nas cidades brasileiras. Trata-se de uma opção prática e conveniente para facilitar a vida do destinatário, que escolhe o ponto mais próximo da sua residência ou do trabalho e planeja a retirada da encomenda em qualquer dia da semana, em horários estendidos, inclusive aos finais de semana.

A Jadlog é controlada pela DPDgroup, a segunda maior rede de entregas de encomendas internacionais da Europa(Fonte: Revista Mundo Logístico).

