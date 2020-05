José Arthur Ritti pode prosseguir com obras de hotel normalmente

Cartorário estuda possibilidade de defesa mas área está liberada

No último dia 29 , a Polícia Ambiental entregou ao cartorário José Arthur Ritti as notificações de pretensas infrações ambientais que, em tese, teriam sido cometidas em área urbana localizada às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

As notificações chegam a 16 mil reais, porém, a partir disso, existem três possibilidades para a defesa.

O pagamento das multas com 30% de desconto; a recomposição do suposto dano ambiental, com possibilidade de fazê-lo em outra área; ou a apresentação de defesa visando anular as supostas infrações.

Do total da área, 13 mil m2 estão liberados, podendo a pretendida construção do hotel projetado para o local seguir em andamento, normalmente.

Ele já foi deputado estadual e atualmente é pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina, tendo

como vice o ex-vereador Cláudio Domingues Cação.

Procurado pela reportagem do npdiario, José Artur disse preferir não se manifestar neste momento.