João Furtado se destaca como talento promissor no cenário estadual

De tradicional família de Santo Antônio da Platina, universitário já está trabalhando

João Furtado dos Santos Neto(fotos), 21 anos, acadêmico de Economia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP), é de Santo Antônio da Platina.

Certificado pela a ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), hoje atua como assessor de investimentos ligado a Miura Investimentos na cidade de Londrina, um escritório que está desde 2009 no mercado de assessoria financeira, contando com outros 5 escritórios em 3 estados, mais Distrito Federal e vinculados a corretora Guide.

O mercado de assessoria se expandiu e desenvolveu muito nos últimos anos, antes os escritórios trabalhavam em sua maioria apenas com ações listadas em bolsa, mas hoje as plataformas de investimentos contam com uma vasta diversidade de produtos, sejam renda fixa, fundos de investimentos, fundos imobiliários, as próprias ações, entre outros, tudo isso para atender diferentes perfis.

O papel do assessor de investimentos é compreender o perfil de seu cliente, saber seus objetivos e desejos, entender o contexto no qual está inserido, para que assim seja possível montar uma carteira de investimentos que melhor se encaixe com cada pessoa.

Após a montagem da carteira, o assessor passa a fazer um acompanhamento constante dos investimentos de cada cliente, mantendo um contato muito próximo e buscando maximizar seus rendimentos, trazendo mais conforto para o investidor.

O serviço de assessoria não gera custos adicionais aos investidores, a remuneração está intrínseca nos investimentos, sendo um serviço de parceria e valorização de ambas as partes. Dessa forma os assessores buscam atender seus clientes da melhor forma possível, criando uma ligação pessoal e de confiança entre profissional e investidor.