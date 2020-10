Jovem talento faz palestra hoje na Ficafé 2020

Ela estudou também na University of California, Los Angeles (UCLA)

A CEO da AgroSmart, Mariana Vasconcelos (fotos) estará nesta quinta-feira, dia 22, na Ficafé 2020, às 18h30m, com a palestra Agricultura Digital e o Futuro dos Alimentos.

Nascida em Itajubá-MG, filha de agricultores, é co-fundadora e CEO da AgroSmart, empresa considerada Pioneira Tecnológica pelo Fórum Econômico Mundial.

A moça é formada em Administração, voltada para a inovação, pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Negócios pela ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP (Universidade de São Paulo); pela University of California, Los Angeles (UCLA) e Singularity University.

Mariana Vasconcelos foi eleita pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) como uma das jovens mais inovadoras do mundo com menos de 35 anos, além de Forbes under 30 e eleita uma das 100 mais criativas pela Fast Company. É embaixadora global do Thought for Food; expert em agricultura digital, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio pela Revista Dinheiro Rural.

