Leandre orienta asilos para receber auxílio emergencial

Criado após aprovação de um projeto de lei de autoria da deputada paranaense

Nesta segunda-feira (14), a deputada federal Leandre Dal Ponte (foto acima) e o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa (foto abaixo) , farão uma transmissão ao vivo para falar sobre o auxílio financeiro emergencial para as ILPIs (Instituições de Longa Permanência de Idosos). A Live será transmitida, a partir das 16 horas, tanto pela página da deputada no Facebook quanto no canal da Leandre no Youtube.

O objetivo da transmissão é esclarecer o processo de cadastramento para as instituições de longa permanência de idosos receberem o recurso do Governo Federal. Os participantes poderão fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o processo de cadastramento, que deve ser feito até o dia 03 de outubro, na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Podem se cadastrar para receber o auxílio instituições de longa permanência de idosos públicas ou privadas de caráter assistencial, sem finalidade lucrativa.

O auxílio emergencial para as ILPIs foi criado, após a sanção de um projeto de lei, de autoria da deputada Leandre, que destina R$ 160 milhões para os asilos. O recurso deve ser utilizado para ações de prevenção e promoção à saúde durante a pandemia. O projeto virou a Lei 14.018/2020. Parte do auxílio de R$ 160 milhões vem do descontingenciamento do Fundo Nacional da Pessoa Idosa.

“Recebemos alguns relatos de profissionais que trabalham nas instituições de longa permanência que tiveram dificuldade para fazer o cadastramento necessário para receber o recurso emergencial. Então, vamos fazer esse bate-papo com o secretário para tirar as dúvidas”, afirmou Leandre.