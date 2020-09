Leve a confusão fora de suas negociações Forex

Você já foi capaz de reconhecer quais são os erros mais comuns cometidos ao operar nos mercados de Forex? Não se preocupe, desta vez tentaremos ajudá-lo a entender em profundidade tudo o que você deve levar em consideração, bem como o que você deve evitar no início para evitar dores de cabeça (embora se você for um profissional que sabe como investir em Forex, revisar ideias pode não ser tão ruim assim).

É quase um fato que, na maioria das vezes, quem dá o primeiro passo busca investir dinheiro para obter pelo menos um percentual do lucro. Mas quem consegue analisar e aproveitar cada oportunidade que se apresenta pode realmente fazer a diferença e se tornar um trader de sucesso. Existe apenas uma maneira de fazer isso? Acreditamos que não, mas por enquanto você pode se lembrar destas observações:

Eduque-se sobre Forex

A educação é um fator que influencia fortemente o progresso das sociedades desde a antiguidade… por que neste caso deveria ser uma exceção? Educar-se sobre Forex e aprender sobre a mecânica de suas operações, pode fazer uma grande diferença para você. Sabemos que a experiência é de extrema importância e que aprender com outros investidores certamente proporcionará muitas novas ferramentas e estratégias, mas uma coisa não tira a outra. Construa uma base técnica sólida para saber por onde começar.

Faça um roteiro, como se fossem férias

Embora seja verdade que muitos iniciam esse caminho sem pensar em metas de longo prazo, ter um plano comercial antes de começar a negociar, pode ter efeitos positivos. Para tanto, é provável que você deva dedicar um pouco do seu tempo também, para estudar o que é um plano de negócios, embora em poucas palavras seja um pacote de regras pré-estabelecidas para colaborar na boa gestão do seu dinheiro. Lembre-se que, em qualquer aspecto da vida, ter um plano é importante, nos faz focar em uma meta concreta e alcançável. Sente e responda porque você deseja operar no mercado financeiro, qual é o seu propósito de investir em Forex.

Aprenda sobre moedas

Quando ignoramos a gama de possibilidades úteis para investir, simplesmente corremos o risco de perder dinheiro. É preciso conhecer a fundo as moedas que escolhemos para operar no mercado: quando está em alta, quando está em queda, qual tem sido sua evolução no curto prazo, quais são os países envolvidos e como essa relação nos afetará. Vamos começar a jornada entendendo o mercado e entrando em um ritmo que nos faça sentir confortáveis ​​e seguros.

Não perca de vista a gestão de risco

Identificar, analisar e saber responder a um problema é praticamente uma fórmula de sucesso que todos queremos controlar. Arriscar é um dos caminhos mais difíceis, porque sair da zona de conforto não é fácil, mas nos mercados é preciso arriscar, embora sempre com consciência (e até onde a carteira permite). Manter a mente calma e não sucumbir às emoções do momento abrirá opções mais claras e lógicas para investir.

O comercio de moedas é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e todos nós podemos nos tornar potenciais investidores de sucesso. Depois de ter percebido o básico, você está pronto para dar o grande salto e enfrentar a grande questão que alaga as secções de consulta nos mercados financeiros: “como investir em Forex“.