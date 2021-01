Promoção Natal Sem Igual agradou consumidores da cidade

O sorteio da promoção Natal Sem Igual da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) neste ano de 2020 aconteceu de forma remota no começo da noite de quarta-feira (30).

Uma live pela página da associação no Facebook foi acompanhada presencialmente por parte da diretoria.

Durante a live foram sorteados prêmios como vale compras, prêmios cortesias de algumas empresas associadas, além é claro do prêmio principal, uma moto zero quilômetro. A ganhadora da moto foi Viviane Medeiros.

A iniciativa aconteceu na sede da ACIJA e teve início pouco depois das 18 horas.

Parte da diretoria da entidade e três equipes da imprensa local acompanharam presencialmente o sorteio.

Os cupons preenchidos durante todo o período da campanha foram colocados no chão no palco da ACIJA e membros da diretoria participaram do sorteio propriamente dito, além de um representante da Imprensa.

“É uma satisfação imensa realizar o sorteio de uma campanha de natal em um ano totalmente fora do comum. Esse ano toda equipe da ACIJA teve que se reinventar para que conseguíssemos realizar a promoção tão tradicional que é a de natal. Ficamos felizes de realizar a promoção e esperamos que em 2021 possamos ter muito mais prêmios para os consumidores do comércio de Jacarezinho”, destacou Ana Carla Molini, presidente da ACIJA.

A equipe da ACIJA entrou em contato com cada ganhador para a retirada dos prêmios.

Ao todo foram sorteados cinco vale-compras de R$ 200 , um vale compras de R$ 200 patrocinado pela Pé e Cia, um kit da Pincel de Mel, um alinhamento 3D da Auto Escap Calegari, R$ 200,00 em combustível do Posto Jacaré I e dois vales compras de R$ 100 para ganhadores da live.

Confira os ganhadores:

Vale-Compras de R$ 200,00

Eliana A. Santos

Maria Apª Dias

Janir Ress

Janaina Massafera

Mário Souza

Moto zero quilômetro

Viviane Medeiros

Ganhadores prêmios cortesia

Um vale-compras de R$ 200,00 da Pé e Cia – Andressa Dias

Um Kit da Pincel de Mel – Salete (sobrenome a confirmar)

Um Alinhamento 3D Auto Escap Calegari – Luís Eduardo Lestes

R$ 200,00 em Combustível do Posto Jacaré I – Vera Perico

Ganhadora da LIVE ACIJA

Um Vale-compras de R$100,00 – Vanessa Souza

Ganhador da LIVE Portal da Cidade

Um Vale-compras de R$100,00 – Luís Fernando Teixeira