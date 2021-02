Já são utilizadas por mais de 180 mil associados microempreendedores individuais

O Sicredi ampliou o Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, para suas máquinas de cartões como mais uma opção de recebimentos para os seus associados.

O serviço está disponível desde 25 de janeiro. As máquinas de cartões do Sicredi já são utilizadas por mais de 180 mil associados microempreendedores individuais (MEI), pessoas jurídicas (PJ) e pessoas físicas (PF) e ajudam a desenvolver economicamente as regiões onde a instituição está presente.

O Pix permite pagar, receber e transferir valores a qualquer hora do dia, inclusive nos fins de semana.

“Estamos vivendo tempos em que o digital ganha cada vez mais espaço. Essa nova funcionalidade do Pix nos permite levar mais comodidade, segurança e agilidade aos nossos associados”, diz o Diretor de negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi.

O Sicredi iniciou a operação com o Pix em novembro de 2020 e todos os associados podem cadastrar chaves Pix (CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória) pelo aplicativo da instituição para utilizarem a ferramenta.

O Pix não é um aplicativo e sim uma solução e também está presente no Woop Sicredi, a conta 100% digital do Sicredi.

Saiba mais sobre a solução de recebimento via Pix no Sicredi em www.sicredi.com.br/pixpj e sobre as máquinas de cartões do Sicredi em www.sicredi.com.br/sites/maquinadecartoes

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.