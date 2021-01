A prefeitura de Jacarezinho e a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) acertaram os trâmites para continuação das obras de 48 casas populares, construídas na Avenida da Cidadania, próxima da associação da Usina Dacalda.

Houve compromisso por parte da empreiteira em finalizar as unidades habitacionais em quatro meses. Dessa forma, a projeção é que ainda neste semestre as casas sejam entregues aos beneficiários.

“Acertamos algumas questões burocráticas e a expectativa é que a empreiteira finalize as residências o quanto antes. São 48 famílias que poderão realizar o sonho da casa própria e trabalhamos para que isso aconteça no menor período de tempo possível”, avalia o prefeito Marcelo Palhares (na foto, com assessores) , que visitou as obras na tarde desta quinta-feira, dia 28.

Além das unidades, o novo conjunto habitacional também receberá investimentos em infraestrutura. Os beneficiários serão definidos pela Cohapar nos próximos meses.