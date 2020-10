Marcelo Palhares e Patrícia Martoni apresentam propostas para Jacarezinho (vídeo)

Ideias novas e modernas para alavancar o desenvolvimento sócio-econômico do município

O empresário Marcelo Palhares, candidato a prefeito de Jacarezinho pela aliança PSD, PSC, PSB, DEM E PDT, visitou mais uma vez o npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado de sua vice, vereadora Patrícia Martoni (PDT), e do presidente da câmara de vereadores, Fúlvio Boberg(MDB).

O suporte político inicia com o correligionário governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), de quem foi o coordenador geral da campanha no Norte Pioneiro em 2028, continua com os deputados Mauro Morais (PSD), Pedro Lupion (DEM), Luiz Cláudio Romanelli (PSB), Luiz Carlos Martins (PP), os secretários de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex: Casa Civil, Guto Silva; Saúde, Beto Preto, além de inúmeras lideranças locais.

A ideia é de renovação com responsabilidade e comprometimento com as reais demandas de Jacarezinho.

Amigo pessoal do governador e coordenador do partido PSB, 55 (na foto principal aparece mostrando o número com as mãos).

“Quem me conhece sabe do meu amor por Jacarezinho estou há muito tempo estudando nossa cidade e conheço a fundo os problemas de cada bairro. Estou aqui em um projeto de amor por Jacarezinho, para retribuir tudo que essa cidade fez por mim.As principais metas são geração de emprego e renda, sem descuidar da saúde e da educação”, afirma.

Ele é nascido e criado em Jacarezinho. Hoje empresário nos ramos financeiro e educacional, começou a trabalhar aos 15 anos de idade vendendo ovos de codorna em bares. Depois passou a vender roupas e na sequência migrou para o comércio digital, até que fundou a Investcred, financeira e call center, há mais de 12 anos.

O negócio que começou basicamente familiar se estabeleceu no mercado e se tornou um dos maiores geradores de emprego do município. Recentemente inaugurou também o Colégio Magnus, em mais uma iniciativa que garante dezenas de postos diretos de trabalho.

No momento, ouve sugestões, críticas e opiniões variadas sobre as necessidades da população, a quem “vai servir com humildade e desejo de construir uma administração participativa e democrática”.

Os visitantes ganharam mimos do grupo Dois Irmãos (kits de cafés) e da Floricultura Vânia (orquídea).