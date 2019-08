Mário se reúne com secretário por revisão do valor adicionado

Durante o encontro foi apresentado o estudo feito pela comissão e uma proposta para a elaboração de uma nova forma de distribuição dos recursos provenientes do valor adicionado para municípios com áreas alagadas. O governador Carlos Massa Ratinho Junior já se mostrou solidário à causa dos municípios e disponibilizou a assessoria técnica da Secretaria da Fazenda para auxiliar a comissão durante os trabalhos. A expectativa é que a solução seja colocada em prática em breve, o que representaria um crescimento considerável na arrecadação dos municípios.

A reunião também contou com a participação do diretor de Assuntos Econômicos e Tributários (DAECT), Carlos Emil Kahali, do assessor especial Tarlei Quintela, do assessor tributário da Assembleia Legislativa, Rafael Jaworski e dos integrantes da comissão coordenada pelo prefeito Mario Pereira, formada pelos prefeitos de Terra Rica, Sertaneja, Leópolis e Centenário do Sul.