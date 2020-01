Micro e pequenos empresários platinenses podem emitir NFS-e gratuitamente

Pelo software de gestão vhsys até cinco notas mensais

Novidade para as micro e pequenas empresas de Santo Antônio da Platina. Por meio do software vhsys, que fornece sistema de gestão empresarial, os empreendedores podem emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) gratuitamente, de maneira automatizada e padronizada. A versão gratuita do software, chamada Nota Fácil, permite que as empresas emitam até cinco notas mensais, reduzindo possíveis erros e aumentando a eficiência do negócio.

Ao utilizar o programa, os empresários e comerciantes da região poderão emitir notas fiscais de serviço e produtos de maneira muito mais fácil e rápida, ter maior controle de seus negócios e, consequentemente, vender mais, além de produzir mais tributos e rendas para a cidade.

De acordo com Reginaldo Stocco, CEO da vhsys, a vantagem de usar Nota Fácil é a otimização de tempo e aumento da produtividade. “Utilizando o sistema o empreendedor deixará os dados dos clientes já cadastrados e a emissão usará os dados cadastrados e o histórico de vendas para preencher os campos necessários, diminuindo a burocracia e contribuindo para que os micros e pequenos empresários possam concentrar seus esforços em área mais estratégicas da empresa”, explica.

Além da NFS-e, os gestores também podem emitir gratuitamente nota fiscal de produto (NF-e), nota fiscal de consumidor (NFC-e), conhecimento de transporte (CT-e) e manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e).

O sistema é bastante simples de usar e totalmente online. Para empresários que já tem um giro de notas maior, a vhsys oferece um sistema completo de gestão, que conta com módulos para emissão de nota fiscal, controle financeiro, vendas, estoque, além de uma loja de aplicativos e integrações exclusivos, ampliando os recursos para o empreendedor. As assinaturas da vhsys partem de R$ 59,90 por mês.

Atenção – Precisam emitir Nota Fiscal de Serviço as empresas que prestam serviços ao consumidor, seja ele pessoa física (venda direta ao consumidor final), seja pessoa jurídica (outras empresas).

Além de ter acesso a uma ferramenta que emita a nota eletrônica, é preciso que a empresa também tenha um certificado digital válido e compatível, emitido por autoridade certificadora credenciada. A vhsys também vende os certificados digitais. Durante todo o mês de janeiro, os certificados são gratuitos para novas contratações anuais de algum dos planos.

A principal diferença da Nota Fiscal de Serviço para a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é o tipo de venda envolvida. Enquanto a NFS-e registra prestação de serviços, a NF-e diz respeito a produtos comercializados. Além disso, enquanto a NF-e é cadastrada e validada junto às Fazendas de cada estado, as NFS-e são transmitidas às prefeituras, por meio do Recibo Provisório de Serviços (RPS).

Sobre a vhsys – É uma empresa de tecnologia que desenvolve sistema de gestão empresarial descomplicado para micro, pequenas e médias empresas. O sistema é totalmente online e conta com módulos para emissão de nota fiscal, controle financeiro, vendas, estoque, além de uma loja de aplicativos e integrações exclusivos, ampliando os recursos para o empreendedor. A empresa foi criada e é dirigida por Reginaldo e Luan Stocco e está localizada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Além disso, a vhsys é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar segundo o Great Place to Work. Em 2019, foi escolhida como uma das empresas mais amadas do Paraná, de acordo com a Glassdoor.

