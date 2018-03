Cumpridos mandados de busca e apreensão no IAP de Cornélio

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, dia nove, na sede do Instituto Ambiental do Paraná em Cornélio Procópio (foto) e na residência de uma servidora do órgão.

A ação faz parte de investigação da 2ª e 3ª Promotorias de Justiça da comarca, que apuram denúncias relacionadas a emissões irregulares de licenças ambientais.

Há suspeitas de que a funcionária (chefe do escritório do IAP na cidade), que não está habilitada para emitir pareceres técnicos, tenha concedido licenças ambientais para diversos empreendimentos.

Foram apreendidos computadores e diversos documentos.

Operação semelhante poderá ser realizada no escritório do IAP de Maringá, cujo chefe, José Roberto Behrend, é também suspeito de irregularidades semelhantes Ele teria concedido licenças ambientais para empreendimentos avaliados em mais de R$ 500 milhões sem habilitação para expedi-las.

Inicialmente, por equívoco do Tribunal de Contas do Estado, José Roberto foi apontado como chefe do IAP de Jacarezinho. A confusão foi agora desfeita (Texto: Maycon Corazza).