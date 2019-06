MPF recomenda retomada de serviços pela Econorte (vídeos)

Nas rodovias BR-153 e BR-369

O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação à Concessionária de Rodovias do Norte (Econorte) e sua diretoria, para que adotem medidas visando a retomada de serviços em trechos das rodovias BR-153 e BR-369, em Jacarezinho. Os serviços compreendem a manutenção, limpeza, conservação, socorro mecânico, socorro às pessoas, roçagem de vegetação às margens da rodovia, bem como a retomada de obras não concluídas.

A necessidade dos serviços foi constatada em vistoria realizada por servidores do MPF em Jacarezinho na rodovia BR-153, que apontaram problemas no pavimento da rodovia, além de obstrução ou pouca visibilidade das placas de sinalização no acostamento, o que se deve ao avanço da vegetação não podada pela empresa (vídeo e fotos).

Embasa ainda a recomendação do MPF, o Auto de Infração 20, lavrado em 21 de março deste ano pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No documento, a autarquia aponta que a Econorte não cumpriu com o cronograma contratual vigente para o ano de 2018.

Segundo o procurador da República Diogo Castor de Mattos, além da autuação pelo DER, a retomada dos serviços e das obras foi determinada na decisão liminar do último 21 de maio, proferida na ação civil pública 5010042-54.2018.4.04.7013, que tramita na 1ª Vara Federal de Curitiba.

A decisão liminar contempla também a retomada das obras do cruzamento em desnível no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, com apresentação pela concessionária, no prazo de 15 dias, do planejamento para a continuidade e encerramento da execução da obra.

Foi concedido o prazo de cinco dias para que a Econorte informe ao MPF sobre as medidas adotadas para o cumprimento no disposto na recomendação ou as razões para o seu não acatamento.

Veja íntegra da recomendação: http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/recomendacao-econorte