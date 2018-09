Na Fiep, Cida anuncia novo Refis para contribuintes paranaenses

Proposta dá e fôlego e suporte para o empresariado

A governadora Cida Borghetti anunciou um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal) para regularizar débitos de contribuintes paranaenses. O Refis era uma das principais demandas do setor produtivo do Estado. O texto deve ser encaminhado nos próximos dias à Assembléia Legislativa. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, dia 18, durante encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

“A nova proposta de Refis vai dar fôlego e suporte para que o empresariado supere a crise nacional. O Paraná é um estado financeiramente diferenciado dos demais, mas precisamos avançar”, disse a governadora. Ela lembrou que, em julho, postergou o recolhimento do ICMS a pedido do setor produtivo, em razão da queda na atividade econômica causada pela greve dos caminhoneiros.

Vamos buscar através do diálogo, projetos e ideias que tragam resultados efetivos para o desenvolvimento econômico do Estado daqui 35 anos”

Cida explicou que a Secretaria da Fazenda, finalizou o estudo que foi elaborado com base nos pedidos do setor produtivo para a retomada do crescimento do Estado. Os técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda se debruçaram durante meses para chegar numa proposta viável. Ela também reafirmou o objetivo de elaborar um grande projeto de visão de futuro e planejamento estratégico de longo prazo, chamado de Paraná 2053.

“Estamos com uma atenção redobrada, pois as recomendações contidas aqui serão aproveitadas como políticas públicas em diversas contribuições. Vamos buscar através do diálogo, projetos e ideias que tragam resultados efetivos para o desenvolvimento econômico do Estado daqui 35 anos”, disse a governadora, que também destacou a reativação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

De acordo com ela, a orientação para o próximo ano é que, uma das tarefas do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social seja integrar o MasterPlan de Competitividade às preocupações e sugestões de outras entidades como o G7, Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná), Associações Comerciais e Industriais de várias cidades, além de lideranças do Agronegócio. “O MasterPlan do Sistema FIEP será a base do novo planejamento”, disse.

PROPOSTAS – Algumas propostas do Plano de Governo para o crescimento econômico do Paraná também foram apresentadas pela governadora. Cida afirmou que vai trazer para o topo das cadeias produtivas, indústrias com maior complexidade para elevar a renda média do paranaense e agregar mais valores aos produtos e serviços.

“Somente quem planeja a médio e longo prazo é capaz de tomar decisões estratégicas. Vamos através do Programa Paraná Competitivo e do acesso ao crédito junto a Fomento Paraná, aumentar e diversificar as oportunidades de emprego, geração de renda e desenvolvimento em todo o estado”, disse Borghetti.

A desburocratização também foi um dos compromissos assumidos por Cida, segundo ela, outra ferramenta para o rápido crescimento do estado.ida

“Vamos desburocratizar os órgãos de fiscalização e acompanhar a abertura e regularização das empresas. Pensando nisto, já autorizei concurso para 160 técnicos para agilizar os trabalhos do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e implantamos o Governo Digital, com mais de 220 serviços, entre eles medição fotográfica das obras com recursos destinados pelo Paraná Cidades”, enfatizou.

Na área de infraestrutura, a governadora também firmou o compromisso de avançar na construção da ferrovia Dourados/Paranaguá, a negociação com a Itaipu e o Paraguai com objetivo de integrar novo ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu até Paraguai, os grandes investimentos no Porto de Paranaguá e a construção dos novos aeroportos regionais do Oeste e do Sudoeste e suporte para melhorias nos de Maringá, Londrina e o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Grande Curitiba.