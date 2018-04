Nissei abre unidades em Ibaiti e Santo Antônio da Platina segunda-feira

Rede possui mais de 250 lojas

A conceituada rede Nissei abrirá unidades em Ibaiti às dez horas e 19 horas em Santo Antônio da Platina na segunda-feira, dia 23.

O presidente da Nissei, Sergio Maeoka (foto), estará em ambos os eventos.

O prédio foi reformado e está localizado onde antes era o Bradesco, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Rio Branco. Em cima, é a sede da Associação Comercial e Empresarial local.

Deve funcionar das oito às 23 horas e fazer promoções nas primeiras semanas.

Com mais de 30 anos de tradição no mercado paranaense, e com atuação nos estado de São Paulo e Santa Catarina. A Nissei é considerada a sétima maior Rede de Farmácias do País em número de lojas segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias).

Conta hoje com mais de 250 lojas que geram mais de cinco mil empregos diretos e atende mais de 3,5 milhões de clientes por mês.

A Rede foi responsável por introduzir o conceito Drugstore no mercado paranaense, e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas caracterizam-se por espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados que promovem o melhor atendimento profissional.

