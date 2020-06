Norte-pioneirense ganha na Quina da Megasena

Platinense vai receber exatos R$ 105.176,88 com aposta simples

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira, dia três, o concurso 2267 da Mega-Sena. Aberto para o público, o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Aposta simples da Platisorte Loterias (foto), de Santo Antônio da Platina, localizada na esquina das ruas Rui Barbosa e Coronel Capucho, foi uma da vencedoras.

Um grupo de apostadores de Tanguá (RJ) acertou as seis dezenas e ganhou o prêmio era de R$ 45,5 milhões.

Os números sorteados foram 20 – 32 – 33 – 48 – 49 – 53.

A quina teve 33 apostas ganhadoras, que receberam R$ 105.176,88 cada. No Paraná, três dos vencedores da quina são de Curitiba e um é de Santo Antônio da Platina.

Já a quadra teve 4.064 apostas ganhadoras, que receberam R$ 1.220,06 cada uma.

O próximo concurso, de número 2.268, deverá pagar R$ 2,5 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O sorteio está programado para o sábado (6).