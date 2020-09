Norte Pioneiro amplia e consolida produção de abacaxi (vídeo)

Produtores têm mercado no consumo in natura, indústrias de polpa e ainda podem vender mudas ao final da safra, pois cada pé fornece até cinco

O Norte Pioneiro está se transformando em um polo produtor de abacaxi no Paraná. A região já é referência na produção de frutas (ênfase para o morango e a goiaba). Com a tecnologia de plantio difundida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR PARANÁ) e com a parceria das prefeituras, a cultura está apresentando sucesso.

Atualmente, a produção é de 1.300 toneladas em 22 hectares plantados. Além disso, mais três projetos da Secretaria de Estado da Agricultura (Seab) serão implantados. O objetivo é difundir técnicas de plantio, além de ampliar a área da cultura e fornecer mudas às próximas safras. O programa Coopera Paraná está apoiando, junto com a Associação de Produtores Orgânicos – APO, 10 novas áreas de abacaxi orgânico irrigado no município de Ribeirão Claro (fotos e vídeo), onde há a fruta orgânica em terreno irrigado.

Em Cambará, num projeto conveniado entre a prefeitura e a SEAB, os produtores estão plantando 400 mil mudas e já têm as suas comercializações garantidas por uma indústria da região. Um projeto regional também está implantando 25 unidades de referência em 11 municípios. Com todos esses incrementos, a área de plantio da cultura este ano deve atingir 50 hectares, ampliando a produção na região para 3.000 toneladas.

Em Guapirama (fotos), há plantio ainda incipiente e sem irrigação.

Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, chefe do Núcleo Regional da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, e Maurício Castro Alves, gerente regional da Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), Mauricio Castro Alves (foto principal), em Santo Antônio da Platina, participam da iniciativa, da qual são entusiastas, “hoje nós temos que buscar as mudas longe daqui para ampliar a área de cultivo, mas em um futuro breve seremos fornecedores de mudas para ampliar a cultura tanto no Norte Pioneiro quanto para outras regiões do Estado”, afirma Fernando.

A produção de abacaxi é uma atividade que pode ser uma opção lucrativa para muitos agricultores. Atualmente a área com a fruta no Paraná é de 585 hectares concentrados, principalmente, na região Noroeste do estado.

Os plantios no estado vêm apresentando produtividade entre 30 e 40 toneladas por hectare. As variedades Pérola, Jupi e Smooth Cayenne são as mais plantadas, mas a Embrapa vem divulgando novas cultivares.

Com o clima do Paraná, os produtores conseguem programar a produção para o primeiro semestre do ano. Dessa maneira, conseguem preço médio mais alto, em virtude da baixa oferta da fruta no país nesse período.

Abacaxi no mundo – A Nigéria é o país com maior área de plantio de abacaxi, 200 mil ha, mas a produtividade fica abaixo de 10 ton/ha. A Costa Rica é o maior produtor mundial da fruta, 3,4 milhões de toneladas, seguida das Filipinas (2,7 milhões de toneladas) e do Brasil (2,6 milhões de toneladas). A área brasileira chega a 71.500 ha e alguns produtores da Bahia conseguem colher até 60 ton/ha.

A quase totalidade da produção do Brasil é destinada ao mercado interno. Mas no primeiro trimestre do ano passado o país exportou 265 toneladas de abacaxi, enquanto que no mesmo período deste ano as vendas para o exterior somaram 505 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. O mercado externo, com melhores preços, é um filão a ser explorado pelos produtores.

O nome científico do abacaxi tem origem no guarani, “nana” significa abacaxizeiro e “anana” é o fruto. Por isso, é chamada de ananás em Portugal.

É um autêntico produto de regiões tropicais e subtropicais, sua excelente qualidade organoléptica, sua beleza e coroa, fazem com que o abacaxi seja reconhecido como o rei dos frutos.

O consumo do abacaxi

Os portugueses foram os responsáveis por levar o abacaxi para os outros continentes, hoje é uma fruta bastante conhecida e altamente consumida em todo o mundo. Além da fruta in natura, o abacaxi é bastante encontrado sob a forma de compotas, sucos e doces cristalizados.

Em 2018 foram produzidos mais de 24 milhões de toneladas no mundo.