Safra 2021 tem área total em torno de 18.500 hectares e colheita de 560 mil sacas

Exclusivo: Em ano de estiagem, a qualidade foi o ponto forte da cafeicultura na região em 2020. Isto se refletiu nos concursos de cafés especiais promovidos na Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro) e no Concurso Estadual Café Qualidade Paraná 2020 onde a região foi premiada com os primeiros lugares nas diferentes categorias.

Apesar do déficit hídrico na safra 19/20, a produtividade média obtida de 26,5 sacas/ha, foi 4,7% superior à da safra passada. Com aproximadamente 19 mil hectares de área em produção, a região produziu 570 mil sacas de café que corresponde a 60% do café produzido no Estado do Paraná.

Para a safra 2021 a previsão inicial aponta para uma produção no Estado do Paraná entre 820 a 915 mil sacas, uma redução de 5% a 15% em relação ao obtido na safra anterior. A diminuição da área cultivada e os efeitos da longa estiagem durante o ciclo da cultura são os principais fatores desta queda.

A perspectiva é que haverá pequena redução na área a ser colhida, resultado de dificuldades de mão de obra e a baixa rentabilidade associada ao avanço no preço de outras commodities. Isto fortalece a necessidade da produção do café especial na nossa região que tem preço e mercado diferenciado.

Os municípios onde o grão tem maior participação no Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBP) são: Carlópolis, Ibaiti, Pinhalão, Jaboti, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Japira, Tomazina e Figueira.

Na região do Núcleo da SEAB (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) de Jacarezinho, segundo informou o seu chefe, Fernando Emmanuel, a estimativa para a safra 2021 é de uma área total de café em torno de 18.500 hectares e produção em torno de 560 mil sacas.

Pesquisa semanal de Deral (Departamento de Economia Rural) registra preço médio recebido pelos produtores em 2020 foi de R$ 468,00 por saca. Hoje, o café beneficiado bebida dura tipo 6 é comercializado em torno de R$ 580,00 a saca.

“As melhorias na qualidade do café regional assim como a Indicação Geográfica têm atraído compradores de cafés diferenciados para a região mostrando que a atividade é uma boa opção de renda para ao agricultor familiar no Norte Pioneiro”, conclui Fernando.