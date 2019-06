NP é destaque no Programa Sinapse da Inovação

Região inscreveu 136 ideias de negócios inovadores

O trabalho focado no desenvolvimento territorial por meio da inovação mostra que, através da articulação de uma governança estruturada, é possível transformar o cenário de uma região. Prova disso é a participação maciça do norte pioneiro no Programa Sinapse da Inovação Paraná. O território foi responsável por inscrever 136 ideias inovadoras de negócios no edital, que selecionará 100 projetos em todo o Estado. Cada um receberá um investimento de até R$ 40 mil do governo estadual para levar a ideia adiante. O programa conta com o apoio do Sebrae/PR.

Para o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello (foto), a quantidade representativa de ideias inscritas no edital é resultado do trabalho realizado pelo Sistema Regional de Inovação (SRI) e Sebrae/PR no território. “O Paraná caminha para se tornar referência nacional em tecnologia e inovação e nós não podemos ficar atrás, por isso, nos antecipamos. A criação de um ambiente favorável a novos negócios é importante para o desenvolvimento territorial, pois gera emprego e renda e incentiva que as pessoas permaneçam na região”, argumenta.

A seleção terá três fases, que vão seguir critérios como potencial de inovação e mercado, capacidade de gestão e benefícios para a região. Ao longo do processo, os empreendedores terão que construir um plano de negócio e um projeto de fomento, detalhando o orçamento e a execução. Em todas as etapas, eles contarão com apoio de consultoria presencial e online. A operação do Sinapse está prevista para dezembro deste ano e, além dos R$ 40 mil, os escolhidos vão passar pela fase de pré-incubação, com suporte do Sebrae/PR, para o desenvolvimento dos produtos e modelo de negócio, durante seis meses. Ao todo, 1.851 ideias foram submetidas e o resultado preliminar da fase 1 do programa será divulgado na nesta segunda-feira (10).

O presidente do SRI, Kleyton Smentkoski, lembra que o norte pioneiro “não estava no mapa” da divulgação do Sinapse da Inovação. “Fomos até Londrina para conhecer o programa e assumimos o compromisso de divulgá-lo na nossa região. Em um trabalho conjunto com as Salas do Empreendedor e universidades, conseguimos mostrar que o Norte Pioneiro está integrado no contexto da inovação”, afirma. Ele lembra que o compromisso assumido pelos membros do SRI fortalece o trabalho de potencializar o desenvolvimento regional através da tecnologia e inovação. “Independente do resultado do edital, entregamos uma carta de reconhecimento a todos os participantes com um convite para estarem no Geniuscon e darem continuidade aos projetos”, conta.

A cidade de Santo Antônio da Platina ficou atrás apenas de Londrina (que apresentou 166 ideias) na quantidade de projetos apresentados. Ao todo, 37 ideias inovadoras foram inscritas por estudantes, pesquisadores, professores e empreendedores no edital. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Marcelo Siqueira, diz que a cidade usou as redes sociais e também promoveu visitas presenciais a instituições de ensino médio e superior, através do Conselho Municipal de Inovação, para divulgar e incentivar a participação no programa. “Vivemos um momento muito propício para o desenvolvimento aqui no norte pioneiro. Queremos apoiar as ideias exequíveis e que, eventualmente, não passarem na seleção”, adianta. O secretário lembra que, em agosto, a cidade entregará o Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, espaço que oferecerá suporte para que empreendedores de todo o território alavanquem seus projetos.

Assim como ocorreu em Santo Antônio da Platina, outros municípios que integram o SRI, como Andirá (13), Bandeirantes (21), Cambará (12) e Jacarezinho (24) se destacaram pelo número significativo de projetos inscritos. Além deles, Siqueira Campos (8), Ibaiti (6), Abatiá (2), Ribeirão Claro (2), Ribeirão do Pinhal (2), Joaquim Távora (1), Wenceslau Braz (1), Carlópolis (3) e Quatiguá (4) também estão entre as cidades da região representadas no edital, graças ao trabalho de divulgação e orientação feito pelo Sebrae/PR.

Sinapse da Inovação

Criado em 2008 pela Fundação Certi, o Sinapse da Inovação já passou por quatro estados. Em 2019, pela primeira vez, o edital foi lançado no Paraná. Ao todo, o Programa já ajudou na criação de 483 empresas em Santa Catarina, que geraram mais de 2 mil empregos diretos. No Amazonas, foram 28 startups apoiadas e 46 no Espírito Santo.