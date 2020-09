Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo dos últimos sete dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Cicloturismo – Dezenove municípios vão integrar o Circuito de Cicloturismo do Norte Pioneiro. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e beneficia as cidades de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Nova Fátima, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz. Em seis pontos, o projeto objetiva desde o incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico até o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e a movimentação da economia regional.

Cicloturismo II

O cicloturismo é uma modalidade em que se utiliza a bicicleta não somente como meio de transporte, mas como uma parceira de viagem. “Com a implantação de circuitos cicloturísticos, a cooperação entre Estado e municípios será fortalecida. O Estado definirá o circuito e a sinalização adequada e os municípios, além da efetivação da rota e assistência aos ciclistas, vão disponibilizar uma estrutura cicloviária para uso diário dos moradores”, informa Romanelli. Bandeirantes

Romanelli também pediu ao diretor-geral do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia, a implantação de ciclovia na PR-519 (Rodovia Tsuneto Matsubara), que liga Bandeirantes ao bairro Yara. Conhecida como “Rota dos Ciclistas”, a via não tem espaço destinado aos amantes do pedal. O pedido da implantação de ciclovia atende à demanda dos ciclistas de Bandeirantes e região, que não têm qualquer tipo de segurança para a prática de esporte, considerando que o referido trecho sequer possui acostamento. Cornélio Procópio

Um dos principais acessos à rodoviária e ao consórcio de Saúde, o trevo do Jardim Panorama de Cornélio Procópio deve ganhar mais segurança nos próximos dias. O deputado Romanelli encaminhou ao diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti Saboia, pedido e instalação de lombada eletrônica na BR-369, no trevo de acesso ao Jardim Panorama. O trevo (foto abaixo) é também o único trajeto para os ônibus intermunicipais e interestaduais, que acessam a rodoviária de Cornélio Procópio. Romanelli disse que é recorrente o número de acidentes no local, resultando, inclusive, em vítimas fatais e o dispositivo obrigaria os motoristas a reduzir a velocidade e a manter a atenção redobrada no trecho. Siqueira Campos

“Perceba o Risco, Proteja a Vida” O tema da campanha de trânsito deste ano mobilizou a Polícia Rodoviária e a Ciretran de Siqueira Campos, que realizaram uma ação de prevenção e conscientização na rodovia PR-092, com o intuito de prevenir acidentes (foto abaixo). Os motoristas receberam orientações de conscientização, bem como de velocidade, uso de celular, ingestão de bebida alcoólica, uso de cinto de segurança. Os motociclistas também foram orientados. Neste final semana, dois deles perderam a vida na rodovia que corta a região. Neste ano, outras duas mortes foram causadas por atropelamento no perímetro urbano, totalizando em quatro mortes no trânsito. Cambará

O Lions Clube de Cambará incentivou o plantio de dezenas de mudas de árvore e fez o lançamento de campanha de segurança no trânsito. As duas atividades aconteceram na segunda-feira (21), em homenagem ao Dia da Árvore. O plantio de mudas aconteceu no parque Alambari 2. Já o outdoor da campanha de segurança no trânsito foi instalado na BR-369, com a frase: “Acidentes de Trânsito: não seja mais um nas estatísticas”, o que fortalece a campanha desenvolvida pelo clube há mais de uma década. Santana do Itararé

Os policiais militares Alex Dori e Ronaldo Faria foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Santana do Itararé, por integrar a equipe que promove a segurança da população da cidade. Os dois receberam Moção de Congratulações e Aplausos pelos serviços prestados à comunidade. O vereador Gilson Egídio, presidente da Câmara Municipal, disse que a lembrança não é um reconhecimento apenas dos vereadores, mas de todos os moradores do município há muito tempo. Carlópolis

A comunidade escolar de Carlópolis está em festa. As metas da Educação das duas escolas da cidade foram alcançadas. É o que aponta o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). De 2017 a 2019, a média das notas obtidas pelas escolas municipais Benedito Rodrigues de Camargo e José Salles passaram de 6,4 para 6,7. O IDEB demonstra que o ensino municipal melhora anualmente, resultado do compromisso com a Educação de professores, diretores, servidores da educação e alunos.

Santa Cecília do Pavão

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Cecília do Pavão recebeu nesta semana um ônibus novo, adquirido com recursos do Governo Federal. O veículo será utilizado no transporte de estudantes da cidade. A Prefeitura também iniciou nesta semana a instalação de um parquinho infantil (foto abaixo) que será uma área de lazer e recreação destinada exclusivamente às crianças. O parquinho está sendo instalado em frente ao Ginásio de Esportes e próximo à creche e também contará com uma academia ao ar livre. Nos últimos quatro anos, vários recursos foram destinados à Prefeitura, com apoio do deputado estadual Romanelli e da deputada federal Luiza Canziani (PTB). Santo Antônio da Platina

O Instituto do Câncer de Londrina recebeu a escritura definitiva e registrada de um terreno ao lado da antiga UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Santo Antônio da Platina, que foi doada ao HCL (Hospital do Câncer de Londrina). O documento foi entregue oficialmente a diretores do Instituto(foto abaixo). O gesto, mais que simbólico, consolida a parceria que vai beneficiar milhares de pessoas do Norte Pioneiro, com a instalação de uma unidade do HCL no Norte Pioneiro, para tratamento e diagnóstico mais rápido da doença.