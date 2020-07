Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Partidos

Os prefeitos Carlos Tamura (Uraí) e Valdinei Aparecido de Oliveira (Congonhinhas) afirmaram à coluna que estão no PSD (Tamura) e PSB (Valdinei). Fica o registro.

Brincadeira sadia

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) que proíbe a fabricação informal e comercial, a comercialização, compra, porte, posse e uso do cerol ou linha chilena em linhas de pipa. A lei, que agora segue para sanção do governador Ratinho Júnior (PSC) vai beneficiar todo o Estado.

Com a proposta, Romanelli torna muito mais sadia a brincadeira de empinar pipa, ou papagaio, como se diz no interior. A matéria prevê que as denúncias de infração à lei podem ser feitas por meio do disque-denúncia 181, já utilizado no Paraná. Romanelli reforça que as denúncias são anônimas e que de maneira alguma o denunciante será identificado.

Cidade Sem Fome

Em Jacarezinho, desde o início da pandemia, o 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realiza a Campanha Nossa Cidade Sem Fome. Até o momento, foram arrecadados 3.388 kg de alimentos não perecíveis. A Polícia Militar montou cestas básicas, que foram doadas a famílias economicamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus em toda a região. A Campanha já ajudou doze municípios dos 22 que compreendem a área do 2º BPM. A Campanha se estenderá até o mês de outubro.

Nova praça

A Prefeitura de Arapoti concluiu as obras na Praça Dona Isa, que foi totalmente reformada. Desde o ano passado, a praça estava em reforma. Localizada entre a Linha Verde e a Rua dos Expedicionários, a praça teve sua antiga estrutura removida para dar lugar a uma nova e moderna área de lazer, contando inclusive com pista de skate. O investimento foi de R$ 250 mil, com recursos do Ministério do Turismo.



Mais obras

Em Assaí, a Prefeitura iniciou a obra de calçamento com blocos de concreto intertravados (paver) no prolongamento da Rua Petrópolis atrás do Hospital Municipal, considerada uma reivindicação histórica dos moradores da região. A mesma obra já foi realizada nas ruas Orlando Gregório e Claudio Cesar de Mello. “Estamos concretizando mais um compromisso assumido, mais uma obra aguardada por muitos anos pelos moradores da região”, comenta o prefeito Acácio Secci (Cidadania).

Kit de Alimentos

A Prefeitura de Bandeirantes fez a entrega de 3 mil kits de alimentos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que beneficiaram estudantes que frequentam 11 escolas municipais e os 8 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).

Use máscara

A Paróquia Nossa Senhora das Graças repassou à Secretaria Municipal da Saúde de Cambará, um novo lote de máscaras preventivas ao novo coronavírus. Os artefatos foram confeccionados por voluntários da Paróquia. O destino da doação são pessoas atendidas na Unidade de Saúde Sentinela.

Caminhão novo

A Prefeitura de Congonhinhas recebeu um caminhão compactador de lixo, no valor de cerca de R$ 350 mil. Os recursos são do Governo do Paraná (R$ 310 mil), por meio do deputado Luiz Claudio Romanelli. O restante foi completado com recursos do município.

Revitalização

Cornélio Procópio segue sem parar, mesmo durante a pandemia. A Prefeitura está finalizando as obras de revitalização de toda a avenida Marechal Deodoro. O projeto, que foi readequado para atender todas as necessidades do local, irá receber rampas de acessibilidade para as calçadas nos próximos dias.



Desafio

Já em Guapirama, mais um desafio será superado nos próximos dias. Está em fase final a obra de revitalização da avenida Guadalajara. Com muito trabalho, garra, dedicação, determinação e planejamento, a Prefeitura vence mais esse desafio, de trabalhar e melhorar a infraestrutura urbana de Guapirama.

Desafio 2

Outro grande desafio, que também está em fase final, é o de melhorias no Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) “Tia Bila”. O espaço infantil ganhou banheiro para funcionários, colchões, armários para o refeitório e cobertura de estrutura metálica na entrada. Mesmo sendo um momento atípico e crítico, a Prefeitura busca melhorias para todos os setores. Com isso, ao fim da pandemia, os alunos poderão contar com uma instituição mais aconchegante e de braços abertos para acolhimento das crianças, com todo o amor e carinho de sempre.

Rodovia

A Rodovia PR-436, entre Itambaracá e Bandeirantes está sendo revitalizada. A obra é uma reivindicação da comunidade dos dois municípios junto ao Governo do Estado, finalmente conquistada com apoio do deputado Romanelli.

Décimo-terceiro

A Prefeitura de Itambaracá confirmou que a primeira parcela do 13º salário já está na conta bancária de cada servidor. Em tempos de crise, a Prefeitura mostra que é possível garantir novos investimentos, sem comprometer outros.

Décimo-terceiro 2

Também em Japira, a Prefeitura anunciou a liberação do pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário aos servidores municipais. São mais de R$ 230 mil, injetados na economia do município, fomentando a atividade comercial neste momento de dificuldade por conta da pandemia.

Alimentação solidária

A Prefeitura de Quatiguá é a única da região a integrar o programa alimentação solidária. Os alimentos foram entregues na última terça-feira, 14, a famílias cadastradas no CadÚnico. Ao todo, foram distribuídos cerca de 1500 quilos de fruta para as famílias carentes. Conforme orientações da Vigilância Sanitária, o beneficiário só pôde retirar os alimentos protegido pela máscara para reduzir quaisquer riscos de contágio.

Rede elétrica

A Prefeitura de Santana do Itararé iniciou investimentos de R$ 120 mil na extensão de rede elétrica por todo perímetro urbano. Serão beneficiados moradores das ruas José Ferraz de oliveira e Emérito Isac, no bairro Barigui; da rua Padre João Luciano, no bairro Koproski; das ruas vereador José Francisco dos Santos e Vítor Marques de Oliveira, na vila Nova, da rua Olaria e da rua Maria Lourdes Biscaro. Além disso, serão beneficiados moradores do bairro dos Ipês e da rodovia PR-151, às margens da cidade.

Obras no hospital

O Hospital Municipal de Santana do Itararé já está recebendo obras de reforma e ampliação completos. A Prefeitura também vai construir uma sala de raio X. O recurso vai possibilitar melhor atender a população santanense. Romanelli e o deputado Pedro Lupion (DEM) são s lideranças que lutaram para mais essa conquista à comunidade de Santana do Itararé.

Esgoto sanitário

A Prefeitura de Sapopema iniciou o serviço de construção da rede de esgoto no Lageado Liso. A obra, uma antiga reivindicação dos moradores, faz parte do trabalho de ampliação das redes de extensão de esgoto no município. Ao todo, serão 220 ligações prediais com mais de 3.887,25 metros de tubulações coletoras. Obra que beneficiará moradores do bairro, que também terá as ruas asfaltadas numa segunda etapa.

Saneamento

O Samae (Seviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), de Sertaneja, executou uma importante interligação de rede d’água, para melhorar a pressão na distribuição de água nos conjuntos Jardim das Flores e Bom Jesus. Vale lembrar que no ano passado, a Prefeitura assinou convênio no valor de R$ 240 mil para melhoria no sistema de água no Samae de Sertaneja, o que, agora, bem apresentando excelentes resultados.

Barreira Sanitária

A promotora de Justiça Maristela Aparecida Canhoto Carula encaminhou à Prefeitura de Jacarezinho recomendação administrativa pedindo que a instalação de barreiras sanitárias no município. Jacarezinho registrou crescimento no número de pacientes diagnosticados com a Covid-19 nos últimos dias e, com isso, p pedido foi feito com regime de urgência visto as novas confirmações da doença.

Segundo a promotora, o objetivo é que sejam colocados profissionais de Saúde nos principais acessos da cidade promovendo o controle da entrada e saída de pessoas para realização de orientações sobre uso de mascadas, medidas de higiene e aferição de temperatura. Com isso, caso haja um indivíduo com sintomas suspeitos da doença, este pode ser encaminhado para atendimento médico. O assunto foi discutido pelo Comitê Municipal de Combate a Covid-19 e também pela Câmara Municipal.

Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, em apenas dois dias, 23 pacientes foram diagnosticados com a Covid-19, enquanto 17 pessoas se recuperaram da doença ou receberam alta.

Poço artesiano

Moradores da Vila Rural Wilson Fontanelli, de Siqueira Campos vão ter, em breve, água de qualidade em suas residências. Foi iniciado recentemente a perfuração de poço artesiano. Vereadores destacaram a importância da perfuração do poço, já que há tempos existe essa demanda para melhorar a vida das pessoas daquela localidade.

Os recursos, no valor de R$ 240 mil, foram captados por meio do trabalho dos deputados Alexandre Curi e Thiago Amaral, ambos do PSB. Siqueira Campos terá ainda um caminhão caçamba basculante. A Prefeitura deve realizar o processo licitatório em breve, para comprar o novo caminhão.