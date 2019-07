Norte Pioneiro participa de Seminário Nacional do Sistema Unimed

Na capital paulista

A Unimed Norte Pioneiro participou do 28º Seminário Nacional Jurídico, Contábil, Atuarial, Financeiro e Regulatório, em São Paulo.

O recente evento, realizado pela Unimed do Brasil e parceiros possibilitou a integração das áreas sobre os assuntos mais importantes, que estão permeando as operadoras bem como as legislações e demais atividades.

“É um momento de grande valia para nós, colaboradores, pois nos atualizamos sobre diversos assuntos. A oportunidade nos proporcionou a discussão de assuntos de extrema importância no cotidiano de nossa singular, relacionados a cada setor foco desse evento. Também ampliamos nosso networking com diversas singulares do Brasil para troca de experiências, discussões sobre melhorias de processo, enfim, um benchmarking bem positivo”, finalizou o gerente de controladoria, Josinei Marcos da Silva, que foi acompanhado pelas colaboradoras Flaviane Alves, da área financeira, Luciana Adriano, da área contábil e Franciele Colhado, da área jurídica.