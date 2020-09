Platinenses podem fazer festas e casamentos com até 80 convidados

Objetivo é ampliar prestação de serviços e vendas sem esquecer das precauções

O prefeito Professor Zezão assinou novo decreto no dia primeiro, o comércio local teve mais flexibilização(veja a íntegra abaixo).Santo Antônio da Platina

Ele alertou, porém, que a iniciativa é para alavancar a economia, porém “os cuidados não podem ser abandonados”.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão (fotos), também enfatizou que as medidas continuam, uso obrigatório de máscara, distanciamento, álcool gel, lavagem das mãos etc, “se não houver colaboração, poderá acontecer um recuo daqui a alguns dias”, disse.

Passadas mais de duas semanas, nesta quinta-feira, dia 17, há ainda dúvidas com relação a eventos sociais como casamentos, festas infantis e aniversários, por exemplo.

De acordo com Gislaine, podem ser realizados esses eventos, mas com apenas 50 por cento do ambiente. Se for num clube ou espaço amplo são permitidos até 80 convidados, “´se for comemoração de casamentos é o máximo de 80 todos de máscaras exceto os noivos”, detalhou, adicionando: “Se for uma festa ao ar livre a gente acha que 50 pessoas mais ou menos são suficientes com espaço entre todos”.

Algumas outras situações são curiosas. Como velórios, que são permitidos até oito horas no máximo.

Abaixo, o decreto completo: