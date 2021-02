Viaduto aumentou fluidez para quem segue pela PR-092

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (11) da inauguração do viaduto de acesso a Piraí do Sul e ao Santuário Nossa Senhora das Brotas, nos Campos Gerais. Ele está localizado no km 256 da PR-151 e foi construído em apenas dez meses pela concessionária CCR RodoNorte, que administra a ligação entre Ponta Grossa e Jaguariaíva.

A obra de R$ 20 milhões é parte do acordo de leniência firmado pela empresa com o Ministério Público Federal (MPF) e a primeira a ser entregue pela RodoNorte no ano do encerramento do contrato de participação no Anel de Integração. Além dessa, há outras 15 intervenções em andamento em Castro, Ponta Grossa, Campo Largo e ao longo da BR-376 (Imbaú, Ortigueira e Tibagi). Elas somam R$ 365 milhões, parte de um acordo de R$ 750 milhões homologado pela Justiça.

Ratinho Junior destacou que o Governo do Estado foi responsável por indicar as obras necessárias para garantir mais segurança para os motoristas e ampliar a capacidade de escoamento dos produtos da região. “É uma obra importante para o Paraná. Era um trevo muito violento, com acidentes, vítimas fatais. Piraí do Sul é uma cidade destaque dos Campos Gerais e hoje o viaduto é uma realidade, melhorando a mobilidade para as pessoas”, disse.

Ele acrescentou que há um ganho expressivo também para o turismo religioso do Paraná. O Santuário Nossa Senhora das Brotas chega a atrair mais de 40 mil pessoas em suas festas, número superior inclusive à população do município. Ele também é a porta de entrada do roteiro religioso que conecta os Campos Gerais ao Norte Pioneiro (Rota do Rosário) e tem atraído cada vez mais fiéis. “O Santuário de Brotas é muito conhecido, atrai milhares de pessoas e tem uma festa muito grandiosa. Essa obra dará mais segurança para turistas de todo o País”, disse Ratinho Junior.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que a obra foi entregue com nove meses de antecedência. “Meu pai era carroceiro e nasceu em Piraí do Sul. Ele me dizia há 30 anos que essa obra era importante para o município e agora concretizamos esse sonho de todo piraiense. O viaduto é o cartão de visitas da cidade, fundamental para a cidade se desenvolver nos próximos anos”, afirmou.

MELHORIAS – O trânsito foi totalmente liberado para a população nesta quinta-feira (11). A partir de agora todas as alças do antigo Trevo de Brotas e as saídas da rodovia para a cidade e o santuário são executadas em desnível, proporcionando mais segurança para quem trafega pela região. Até então o trevo oval era simples, em descida, no meio de uma rodovia, e provocava filas e insegurança para qualquer tipo de retorno. O tráfego por cima do viaduto foi liberado no começo de fevereiro, mas ainda faltavam ajustes nas marginais.

As obras do novo Trevo de Brotas mobilizaram cerca de 160 trabalhadores, a maioria mão de obra local, além das equipes de engenharia e atendimento da CCR RodoNorte. Para a construção do viaduto de 15 metros e dos novos acessos foram instaladas oito vigas pré-moldadas, além de 32 estacas de concreto. No pavimento há mais de 3,1 mil toneladas de asfalto, além dos 1,8 mil metros de tinta de sinalização. A obra envolveu, ainda, 60 mil metros cúbicos de aterro e instalação de 3 mil metros de barreiras metálicas.

“Para a RodoNorte é uma conquista de infraestrutura, que é o que nos move. O Paraná é um Estado que precisa de logística de escoamento, com o segundo porto em exportação do País e por ser um celeiro de alimentos, ou seja, somos importantes para o mundo. É um dia de grande satisfação porque é uma obra para garantir segurança e fluidez diante do crescimento do Estado”, disse a diretora-presidente da concessionária, Thais Labre.

PR-151 – A PR-151 é a principal ligação entre a região dos Campos Gerais e o Norte Pioneiro e um acesso importante ao Interior de São Paulo. Além do novo viaduto, a concessionária construiu o novo entroncamento de Jaguariaíva, que reduziu os acidentes na região e aumentou a fluidez para quem acessa o município ou segue pela própria 151 e para a PR-092. A concessionária já executou 50 quilômetros de duplicação no segmento entre Castro e Piraí do Sul, além de trechos duplicados entre Piraí do Sul e Jaguariaíva.

PRESENÇAS – Participaram da inauguração o prefeito de Piraí do Sul, Henrique Carneiro; o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Fernando Furiatti; o deputado estadual Alexandre Curi; e outros prefeitos e vereadores da região.