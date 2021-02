Segundo dados do Sebrae entre 2017 e 2020 em Ibaiti

O município de Ibaiti registrou crescimento no número de novas empresas nos últimos quatro anos, conforme dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Conforme dados repassados pelo consultor do escritório do órgão em Jacarezinho e responsável pelo projeto de desenvolvimento empresarial do Norte Pioneiro, Odemir Capelo, em janeiro de 2017, Ibaiti possuía 1.243 Micro Empreendedores Individuais (MEIs).

Já em dezembro (2017), o número saltou para 1.391, um aumento de 148 novas micro empresas, representando um acréscimo de 11,91% novos registros.

Entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 o número de cadastros de MEIs foi para 1.544. Em dezembro de 2020 o número de Micro Empreendedores Individuais cadastrados na cidade saltou para 1.730, um aumento de 12,05% em relação ao ano anterior, significando 186 novas micro empresas em Ibaiti.

Entre janeiro de 2017 a dezembro de 2020, o número no cadastro de micro empresas passou de 1.243 para 1.730, ampliação de 487 novas micro empresas. Um aumento de 39,18% no período de quatro anos.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comemorou o aumento no número de novos negócios entre 2017 e 2020 e reforçou o compromisso da administração para os próximos anos na geração de empregos. “Ibaiti é terra de gente empreendedora, por isso buscamos sempre facilitar a abertura de novos negócios. Para isso temos a nossa Sala do Empreendedor que tem o objetivo de facilitar os processos de abertura de novas empresas, bem como prestar serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais”, disse o chefe do executivo, satisfeito.